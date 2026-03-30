Стивен Эй Смит: «Никс» нужно брать пример с «Оклахомы», а не жаловаться на судей»
Стивен Эй Смит раскритиковал главного тренера «Нью-Йорка» Майка Брауна за жалобы на судейство в матче с «Оклахомой».
«Послушайте, вместо жалоб вам стоит присмотреться к «Оклахоме». Не ненавидьте – берите пример. Дело в том, что они действующие чемпионы НБА. Очевидно, они делают что-то правильно. Разберитесь, в чем их секрет, и найдите способ либо перенять этот подход, либо нейтрализовать их сильные стороны.
«Никс» пока этого не сделали. Именно поэтому после Матча всех звезд у них 9-0 против команд с процентом побед ниже 50% и 4-7 – против команд с показателем выше 50%. Это слабый результат в играх с сильными соперниками. И вот вам новость: в плей-офф придется играть именно с такими командами», – подчеркнул Смит.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: First Take, соцсети NBA Courtside
