Никола Йокич и Джейсон Тейтум стали лучшими игроками недели в НБА

НБА назвала лучших игроков 23-й недели регулярного чемпионата.

Центровой «Денвера» Никола Йокич и форвард «Бостона» Джейсон Тейтум признаны лучшими игроками 23-й недели регулярного чемпионата НБА на Западе и Востоке соответственно.

На прошедшей неделе Йокич в среднем набирал 26 очков, 17 подборов и 14 передач за матч, а «Наггетс» выиграли все четыре встречи.

Средние показатели Тейтума составили 25,7 очка, 9,7 подбора и 6,7 передачи за игру, а «Селтикс» завершили неделю с результатом 3-0.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
Спустя 3 недели после возвращения от травмы ахилла стать игроком недели — это что-то на легендарном.
«У нас один и тот же агент». Никола Йокич с юмором отреагировал на похвалу Кейтлин Кларк
сегодня, 15:04
Никола Йокич: «Чтобы получить MVP, тебе нужен отличный набор ребят вокруг»
сегодня, 09:18
Джейсон Тейтум набрал 32 очка – лучший результат сезона
сегодня, 06:06
