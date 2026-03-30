Никола Йокич и Джейсон Тейтум стали лучшими игроками недели в НБА

НБА назвала лучших игроков 23-й недели регулярного чемпионата.

Центровой «Денвера » Никола Йокич и форвард «Бостона » Джейсон Тейтум признаны лучшими игроками 23-й недели регулярного чемпионата НБА на Западе и Востоке соответственно.

На прошедшей неделе Йокич в среднем набирал 26 очков, 17 подборов и 14 передач за матч, а «Наггетс» выиграли все четыре встречи.

Средние показатели Тейтума составили 25,7 очка, 9,7 подбора и 6,7 передачи за игру, а «Селтикс» завершили неделю с результатом 3-0.