Никола Йокич и Джейсон Тейтум стали лучшими игроками недели в НБА
НБА назвала лучших игроков 23-й недели регулярного чемпионата.
Центровой «Денвера» Никола Йокич и форвард «Бостона» Джейсон Тейтум признаны лучшими игроками 23-й недели регулярного чемпионата НБА на Западе и Востоке соответственно.
На прошедшей неделе Йокич в среднем набирал 26 очков, 17 подборов и 14 передач за матч, а «Наггетс» выиграли все четыре встречи.
Средние показатели Тейтума составили 25,7 очка, 9,7 подбора и 6,7 передачи за игру, а «Селтикс» завершили неделю с результатом 3-0.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Спустя 3 недели после возвращения от травмы ахилла стать игроком недели — это что-то на легендарном.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем