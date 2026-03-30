Евролига и НБА могут объединиться для создания совместной лиги на 24 команды

НБА и Евролига изучат возможность сотрудничества вместо конкуренции.

НБА и Евролига в ближайшие дни проведут новую встречу для обсуждения возможного сотрудничества. Как сообщает Eurohoops, переговоры возобновятся с целью изучения вариантов совместного проекта, который может привести к созданию объединенной лиги из 24 команд вместо конкурирующих структур.

Тем временем 14 апреля совет директоров Евролиги проведет заседание, на котором решит, оставить ли формат с 20 командами или расширить до 22. Хотя расширение теоретически возможно, наиболее вероятным исходом, по данным Eurohoops, станет сохранение текущего формата еще на один сезон.

С момента назначения Чуса Буэно генеральным директором Евролиги позиция лиги по отношению к НБА существенно изменилась. Буэно, имеет прочные связи с руководством НБА, включая комиссионера Адама Сильвера.

Адам Сильвер о европейском проекте НБА: «Лучшее решение – объединить усилия с Евролигой»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
Материалы по теме
Евролига рассматривает расширение до 22 команд и разделение на конференции, решение ожидается 14 апреля
вчера, 20:54
«Решения должны приниматься в Европе». Яннис Сферопулос затронул тему проекта НБА в Европарламенте
26 марта, 11:06
Адам Сильвер о европейском проекте НБА: «Лучшее решение – объединить усилия с Евролигой»
25 марта, 20:33
НБА. «Оклахома» примет «Детройт», «Атланта» сыграет с «Бостоном» и другие матчи
18 минут назад
Паоло Банкеро: «Скотти Барнс – игрок-победитель, с ним было бы приятно играть в одной команде»
22 минуты назад
Джейден Макдэниэлс выбыл как минимум на неделю из-за тендинопатии колена
сегодня, 18:35
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» победил «Панатинаикос» в гостях
сегодня, 18:04Видео
Марк Стейн: «Дончич – главный конкурент Шэя в борьбе за MVP. Он буквально тащит «Лейкерс»
сегодня, 17:46
Единая лига ВТБ. «Зенит» разгромил «Самару»
сегодня, 17:13
Билл Симмонс: «Возможно, «Хит» намеренно расслабились ради лучшей позиции на драфте, либо они просто ужасны»
сегодня, 17:06
Джейлен Уэллс, скорее всего, пропустит остаток сезона после операции на пальце ноги
сегодня, 16:26
Джерами Грант выбыл на неопределенный срок из‑за травмы икроножной мышцы
сегодня, 15:56
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» сохраняет лидерство, «Бостон» ворвался в Топ-3
сегодня, 15:40
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» одержала победу над «Дубаем», «Партизан» играет с «Босна Роялом»
19 минут назадLive
Игра «Зенит» – «Уралмаш» перенесена на 7 апреля из-за футбольного матча «Зенита» и «Спартака»
38 минут назад
Тайрик Джонс получил травму икроножной мышцы в дерби с «Панатинаикосом»
48 минут назад
«Реал» и «Милан» проявляют интерес к Алеку Питерсу
сегодня, 18:16
Жауме Понсарнау продлил контракт с «Бильбао» до 2029 года
сегодня, 17:59Фото
В контракте Омари Мура с «Валенсией» будет опция выкупа для перехода в НБА
сегодня, 17:30
«Ховентуд» потерял Анте Томича и Симона Биргандера минимум на три недели
сегодня, 16:41
«Фенербахче» расстался со Скотти Уилбекином по взаимному согласию
сегодня, 16:12
«Жальгирис» готовится к уходу Мозеса Райта
сегодня, 15:24
Передача Ищенко и трехочоковый после степбэка Кливленда – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 14:41Видео
