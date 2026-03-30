Евролига и НБА могут объединиться для создания совместной лиги на 24 команды

НБА и Евролига изучат возможность сотрудничества вместо конкуренции.

НБА и Евролига в ближайшие дни проведут новую встречу для обсуждения возможного сотрудничества. Как сообщает Eurohoops, переговоры возобновятся с целью изучения вариантов совместного проекта, который может привести к созданию объединенной лиги из 24 команд вместо конкурирующих структур.

Тем временем 14 апреля совет директоров Евролиги проведет заседание , на котором решит, оставить ли формат с 20 командами или расширить до 22. Хотя расширение теоретически возможно, наиболее вероятным исходом, по данным Eurohoops, станет сохранение текущего формата еще на один сезон.

С момента назначения Чуса Буэно генеральным директором Евролиги позиция лиги по отношению к НБА существенно изменилась. Буэно, имеет прочные связи с руководством НБА, включая комиссионера Адама Сильвера.

