Паоло Банкеро: «Скотти Барнс – игрок-победитель, с ним было бы приятно играть в одной команде»
Паоло Банкеро отметил универсальность и ценность Скотти Барнса для «Торонто».
Паоло Банкеро назвал Скотти Барнса игроком, с которым он хотел бы выступать в одной команде. Форвард «Орландо» отметил универсальность и командный стиль лидера «Торонто».
«Это тот парень, с которым было бы здорово играть в одной команде – уже исходя из того, какой вклад он вносит в игру. Он не зациклен на наборе очков. Всегда старается найти партнеров на площадке, отлично играет в защите, прессингует по всей площадке.
На мой взгляд, он всегда был игроком, оказывающим огромное влияние на игру благодаря тому, что делает для команды. Он просто игрок‑победитель», – отметил Банкеро.
Скотти Барнс обновил рекорд по передачам (15) и набрал 23 очка за 28 минут
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
