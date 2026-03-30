Паоло Банкеро: «Скотти Барнс – игрок-победитель, с ним было бы приятно играть в одной команде»

Паоло Банкеро отметил универсальность и ценность Скотти Барнса для «Торонто».

Паоло Банкеро назвал Скотти Барнса игроком, с которым он хотел бы выступать в одной команде. Форвард «Орландо » отметил универсальность и командный стиль лидера «Торонто ».

«Это тот парень, с которым было бы здорово играть в одной команде – уже исходя из того, какой вклад он вносит в игру. Он не зациклен на наборе очков. Всегда старается найти партнеров на площадке, отлично играет в защите, прессингует по всей площадке.

На мой взгляд, он всегда был игроком, оказывающим огромное влияние на игру благодаря тому, что делает для команды. Он просто игрок‑победитель», – отметил Банкеро.

Скотти Барнс обновил рекорд по передачам (15) и набрал 23 очка за 28 минут