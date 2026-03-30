Паоло Банкеро: «Скотти Барнс – игрок-победитель, с ним было бы приятно играть в одной команде»

Паоло Банкеро отметил универсальность и ценность Скотти Барнса для «Торонто».

Паоло Банкеро назвал Скотти Барнса игроком, с которым он хотел бы выступать в одной команде. Форвард «Орландо» отметил универсальность и командный стиль лидера «Торонто».

«Это тот парень, с которым было бы здорово играть в одной команде – уже исходя из того, какой вклад он вносит в игру. Он не зациклен на наборе очков. Всегда старается найти партнеров на площадке, отлично играет в защите, прессингует по всей площадке.

На мой взгляд, он всегда был игроком, оказывающим огромное влияние на игру благодаря тому, что делает для команды. Он просто игрок‑победитель», – отметил Банкеро.

Скотти Барнс обновил рекорд по передачам (15) и набрал 23 очка за 28 минут

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
Материалы по теме
Вот это позорище в НБА! Как можно пропустить рекордный рывок 0:31?
сегодня, 10:55
Скотти Барнс обновил рекорд по передачам (15) и набрал 23 очка за 28 минут
сегодня, 09:37Видео
«Торонто» совершил рекордный в истории НБА рывок 31:0
сегодня, 04:35Видео
Рекомендуем
Главные новости
Джейден Макдэниэлс выбыл как минимум на неделю из-за тендинопатии колена
44 минуты назад
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» победил «Панатинаикос» в гостях
сегодня, 18:04Видео
Марк Стейн: «Дончич – главный конкурент Шэя в борьбе за MVP. Он буквально тащит «Лейкерс»
сегодня, 17:46
Единая лига ВТБ. «Зенит» разгромил «Самару»
сегодня, 17:13
Билл Симмонс: «Возможно, «Хит» намеренно расслабились ради лучшей позиции на драфте, либо они просто ужасны»
сегодня, 17:06
НБА. «Оклахома» примет «Детройт», «Атланта» сыграет с «Бостоном» и другие матчи
сегодня, 17:02
Джейлен Уэллс, скорее всего, пропустит остаток сезона после операции на пальце ноги
сегодня, 16:26
Джерами Грант выбыл на неопределенный срок из‑за травмы икроножной мышцы
сегодня, 15:56
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» сохраняет лидерство, «Бостон» ворвался в Топ-3
сегодня, 15:40
Матч «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» в прямом эфире покажет ВидеоСпортс’’ совместно с ТВ Старт
сегодня, 15:30Видео
Последние новости
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» одержала победу над «Дубаем», «Партизан» играет с «Босна Роялом»
1 минуту назадLive
Игра «Зенит» – «Уралмаш» перенесена на 7 апреля из-за футбольного матча «Зенита» и «Спартака»
20 минут назад
Тайрик Джонс получил травму икроножной мышцы в дерби с «Панатинаикосом»
30 минут назад
«Реал» и «Милан» проявляют интерес к Алеку Питерсу
сегодня, 18:16
Жауме Понсарнау продлил контракт с «Бильбао» до 2029 года
сегодня, 17:59Фото
В контракте Омари Мура с «Валенсией» будет опция выкупа для перехода в НБА
сегодня, 17:30
«Ховентуд» потерял Анте Томича и Симона Биргандера минимум на три недели
сегодня, 16:41
«Фенербахче» расстался со Скотти Уилбекином по взаимному согласию
сегодня, 16:12
«Жальгирис» готовится к уходу Мозеса Райта
сегодня, 15:24
Передача Ищенко и трехочоковый после степбэка Кливленда – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 14:41Видео
Рекомендуем