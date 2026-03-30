Игра «Зенит» – «Уралмаш» перенесена на 7 апреля из-за футбольного матча «Зенита» и «Спартака»

Матч «Зенита» и «Уралмаша» состоится на день раньше запланированного срока.

Матч Единой лиги ВТБ между «Зенитом » и «Уралмашем » перенесен на 7 апреля. Изначально встреча в Санкт-Петербурге была запланирована на 8 апреля, время начала осталось прежним – 19:30.

«Матч перенесен по независящим от клуба причинам в связи с решением Российского футбольного союза провести матч Кубка России «Зенит» – «Спартак» 8 апреля в Санкт‑Петербурге на «Газпром Арене».

В связи с необходимостью обеспечения безопасности спортивных мероприятий и удобства доступа болельщиков одновременное проведение обоих матчей не представляется возможным», – говорится в заявлении петербургского клуба.

«Зенит» с результатом 24-10 занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, «Уралмаш» (15-20) идет седьмым.