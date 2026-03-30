Тайрик Джонс получил травму икроножной мышцы в дерби с «Панатинаикосом»

«Олимпиакос» потерял Тайрика Джонса в победном дерби с «Панатинаикосом».

Дерби между «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом» в чемпионате Греции (94:101) омрачилось травмой центрового красно-белых Тайрика Джонса.

Американский баскетболист покинул площадку за 2 минуты 23 секунды до конца матча из-за дискомфорта в левой икроножной мышце и был доставлен в больницу для дополнительных обследований.

В текущем сезоне Джонс набирает в среднем 7,7 очка и 4,2 подбора за игру в Евролиге. В чемпионате Греции его статистика составляет 11,3 очка и 4,8 подбора за матч.

«Олимпиакос» остается непобежденным в греческой лиге (21-0) и готовится к выездному матчу 35-го тура Евролиги против «Виллербана».

