Джейден Макдэниэлс выбыл как минимум на неделю из-за тендинопатии колена
Форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниэлс выбыл на неопределенный срок из-за тендинопатии надколенника левого колена и ушиба кости. Статус игрока будет оцениваться еженедельно.
В текущем сезоне 25-летний игрок набирает в среднем 14,8 очка, 4,2 подбора и 2,8 передачи за 31,9 минуты в 71 матче. «Тимбервулвз» с результатом 45-29 занимают шестое место на Западе.
Неприятная штука, у самого тоже самое, благо ЛФК спасает
