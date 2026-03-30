«Реал» и «Милан» проявляют интерес к Алеку Питерсу
Алек Питерс может стать одним из интересных свободных агентов предстоящим летом. Как сообщает инсайдер Алессандро Маджи, контракт 30-летнего форварда с «Олимпиакосом» истекает по окончании сезона, и на рынке уже формируется интерес.
За карьеру в Евролиге Питерс выступал за ЦСКА, «Анадолу Эфес» и «Басконию». В текущем сезоне за «Олимпиакос» он набирает в среднем 7 очков за игру, реализуя 41% из-за дуги.
По информации источника, «Милан» следит за ситуацией, но наиболее серьезным вариантом для игрока может стать мадридский «Реал».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Алессандро Маджи
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
Тем не менее, зачем он Реалу можно только догадываться, учитывая что там на четверке есть Лайлз и Дек. Отдал бы должное его агенту, все эти годы не зря кушает свой хлеб.