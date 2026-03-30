«Реал» и «Милан» проявляют интерес к Алеку Питерсу

Алек Питерс может стать одним из интересных свободных агентов предстоящим летом. Как сообщает инсайдер Алессандро Маджи, контракт 30-летнего форварда с «Олимпиакосом» истекает по окончании сезона, и на рынке уже формируется интерес.

За карьеру в Евролиге Питерс выступал за ЦСКА, «Анадолу Эфес» и «Басконию». В текущем сезоне за «Олимпиакос» он набирает в среднем 7 очков за игру, реализуя 41% из-за дуги.

По информации источника, «Милан» следит за ситуацией, но наиболее серьезным вариантом для игрока может стать мадридский «Реал».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Алессандро Маджи
Колоритный хлопец конечно. В защите всю карьеру дыра дырой, но за счёт элитного броска для четвертого номера по прежнему ликвиден на уровне Евролиги.
Тем не менее, зачем он Реалу можно только догадываться, учитывая что там на четверке есть Лайлз и Дек. Отдал бы должное его агенту, все эти годы не зря кушает свой хлеб.
