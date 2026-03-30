Жауме Понсарнау продлил контракт с «Бильбао» до 2029 года
Жауме Понсарнау остается в «Бильбао» еще на три года.
«Бильбао» объявил о продлении контракта с главным тренером Жауме Понсарнау до 2029 года. Испанский специалист возглавил команду летом 2022 года и с тех пор провел 189 матчей, став вторым тренером по числу игр в истории клуба – уступая только Чусу Видорретэ.
Главным достижением Понсарнау стал прошлый сезон, когда «Бильбао» выиграл Кубок Европы-ФИБА – первый трофей в истории клуба и первый европейский титул профессиональной команды из региона.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Бильбао»
