Марк Стейн: «Дончич – главный конкурент Шэя в борьбе за MVP. Он буквально тащит «Лейкерс»

Марк Стейн уверен, что Лука Дончич – главная угроза для ШГА в гонке за MVP.

Инсайдер Марк Стейн назвал разыгрывающего «Лейкерс» Луку Дончича главным конкурентом лидера «Оклахомы» Шэя Гилджес-Александера в борьбе за MVP.

«Я считаю, что Лука Дончич – главная угроза. Если «Лейкерс» финишируют третьими на Западе, это будет огромным достижением – и во многом это заслуга Дончича, который буквально тащит команду.

Я думаю, вклад Дончича оценивают недостаточно объективно. Во‑первых, в защите он действует гораздо лучше, чем о нем принято говорить, а в атаке сейчас выглядит еще более доминирующе, чем обычно. Так что, на мой взгляд, он вполне в этой гонке», – заявил Стейн.

В текущем сезоне Дончич набирает в среднем 33,7 очка, 8,2 передачи и 7,8 подбора за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBA Courtside в соцсети Х
хоть кто-то по защите Дончича в этом сезоне наконец-то высказался справедливо, а не как обычно
