В контракте Омари Мура с «Валенсией» будет опция выкупа для перехода в НБА

Омари Мур продлит контракт с «Валенсией» с опцией выкупа для клубов НБА.

Как стало известно ранее, Омари Мур продлил контракт с «Валенсией». По информации BasketNews, в новом соглашении 25-летнего защитника предусмотрен пункт о выкупе для перехода в НБА, действующий до середины июля.

Мур уже привлекал внимание клубов НБА. В 2023 году он подписал двусторонний контракт с «Милуоки», затем выступал за фарм-клуб «Торонто» в G-лиге, а в 2025 году попал в состав «Сан-Антонио» в Летней лиге.

В текущем сезоне Евролиги Мур набирает в среднем 9 очков, 2,6 подбора и 3,1 передачи за 19 минут, играя ключевую роль для «Валенсии», которая занимает четвертое место в турнирной таблице.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
