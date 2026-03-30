Билл Симмонс: «Возможно, «Хит» намеренно расслабились ради лучшей позиции на драфте, либо они просто ужасны»

Известный обозреватель Билл Симмонс предположил, что «Майами » комфортно чувствует себя на 10-м месте на Востоке.

«Похоже, что «Хит» вполне комфортно чувствуют себя на 10-м месте. Интересно, не делается ли это намеренно – ведь это дает более выгодный пик на драфте, и, возможно, они считают, что все равно способны обыграть любую команду в плей-ин. Так что можно немного расслабиться и поэкспериментировать. Это единственное объяснение, кроме того, что они просто ужасны», – заявил Симмонс на своем подкасте.

«Майами » с результатом 39–36 отстает от зоны прямого выхода в плей-офф на три победы.