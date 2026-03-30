«Ховентуд» потерял Анте Томича и Симона Биргандера минимум на три недели

«Ховентуд» потерял двух ключевых игроков перед решающим отрезком сезона. Форвард Симон Биргандер выбыл минимум на три недели из-за повреждения подошвенной фасции правой стопы, а центровой Анте Томич получил травму задней поверхности правого бедра и также пропустит как минимум три недели.

Оба игрока пропустят матчи 1/4 финала Лиги чемпионов против АЕКа. Потеря двух «больших» одновременно – серьезный удар для каталонского клуба, который лишается габаритов и глубины состава в ключевой момент сезона.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Ховентуда»
