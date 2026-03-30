Джейлен Уэллс, скорее всего, пропустит остаток сезона после операции на пальце ноги

Очередной игрок «Гриззлис» выбыл до конца сезона.

Джейлен Уэллс , скорее всего, пропустит остаток сезона из-за операции на большом пальце правой ноги. «Мемфис» не назвал точных сроков возвращения 22-летнего форварда, однако сезон для него, вероятно, уже завершен.

Уэллс присоединился к шестерым игрокам «Гриззлис», выбывшим до конца сезона: Санти Альдаме, Кентавиусу Колдуэлл-Поупу, Брэндону Кларку, Заку Иди, Джа Морэнту и Скотти Пиппену-младшему.

В своем втором сезоне в НБА Уэллс закрепил прогресс дебютного года, набирая в среднем 12,5 очка и 3,2 подбора за игру. «Мемфис » с результатом 25-49 занимает 11-е место на Западе.