0

«Фенербахче» расстался со Скотти Уилбекином по взаимному согласию

Скотти Уилбекин и «Фенербахче» прекратили сотрудничество по взаимному согласию.

«Фенербахче» объявил о расставании с разыгрывающим Скотти Уилбекином по взаимному согласию сторон. 32-летний американец присоединился к турецкому клубу в 2022 году, но в нынешнем сезоне провел всего шесть матчей в Евролиге, набирая в среднем 7,7 очка и 1,3 передачи.

Уилбекин долгое время боролся с травмами: в прошлом году он перенес операцию на передней крестообразной связке и пропустил весь сезон-2024/25. В ноябре у него также выявили отек в хряще правого колена. На момент расставания его контракт находился на завершающей стадии.

За время выступлений за «Фенербахче» Уилбекин выиграл Евролигу, два титула чемпионата Турции, три Кубка Турции и Суперкубок Турции. Клуб поблагодарил игрока за вклад и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Фенербахче»
logoФенербахче
logoЕвролига
logoчемпионат Турции
Скотти Уилбекин
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
