Джерами Грант выбыл на неопределенный срок из‑за травмы икроножной мышцы
«Портленд» потерял одного из лидеров на неопределенный срок.
Форвард «Портленда» Джерами Грант выбыл на неопределенный срок из-за повреждения правой икроножной мышцы. 32-летний ветеран рассказал, что почувствовал характерный щелчок в икре во время пятничного поражения от «Далласа».
МРТ уже проведена, однако точные сроки возвращения станут известны после дополнительных обследований.
В текущем сезоне Грант набирает в среднем 18,6 очка, 3,5 подбора и 2,1 передачи при 45,3% реализации бросков с игры и 38,9% из-за дуги. «Блэйзерс» с результатом 38-38 занимают 9-е место на Западе.
Опубликовал: opimakh.ilya
1 комментарий
А что там у Портленда по пикам? Или нужно слиться за одну-две игры сразу кровь из носа?)
