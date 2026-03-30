Джерами Грант выбыл на неопределенный срок из‑за травмы икроножной мышцы

«Портленд» потерял одного из лидеров на неопределенный срок.

Форвард «Портленда» Джерами Грант выбыл на неопределенный срок из-за повреждения правой икроножной мышцы. 32-летний ветеран рассказал, что почувствовал характерный щелчок в икре во время пятничного поражения от «Далласа».

МРТ уже проведена, однако точные сроки возвращения станут известны после дополнительных обследований.

В текущем сезоне Грант набирает в среднем 18,6 очка, 3,5 подбора и 2,1 передачи при 45,3% реализации бросков с игры и 38,9% из-за дуги. «Блэйзерс» с результатом 38-38 занимают 9-е место на Западе.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Шона Хайкина в соцсети X
А что там у Портленда по пикам? Или нужно слиться за одну-две игры сразу кровь из носа?)
Материалы по теме
Передача Дени Авдии и данк Скотти Барнса стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:37Видео
Дэмиан Лиллард забросил 1000 из 1090 попыток на тренировке
вчера, 06:30Фото
Патрик Беверли: «Дэмиан Лиллард не заслужил места в Зале славы»
25 марта, 15:41
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» принимает «Олимпиакос»
9 минут назадВидео
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» сохраняет лидерство, «Бостон» ворвался в Топ-3
31 минуту назад
Единая лига ВТБ. «Самара» принимает «Зенит»
37 минут назадLive
Матч «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» в прямом эфире покажет ВидеоСпортс’’ совместно с ТВ Старт
41 минуту назадВидео
«У нас один и тот же агент». Никола Йокич с юмором отреагировал на похвалу Кейтлин Кларк
сегодня, 15:04
Энтони Эдвардс, скорее всего, сыграет против «Далласа»
сегодня, 14:30
Богдан Богданович: «Слухи о возвращении в «Партизан» приятны, но я сосредоточен на «Клипперс»
сегодня, 13:34
Джамал Мозли после рекордного 52-очкового разгрома: «Вы не так плохи, как вам кажется, когда проигрываете, и не так хороши, как вам кажется, когда выигрываете»
сегодня, 12:27
Брук Лопес вышел на 14-е место в истории НБА по блок-шотам, обойдя Бена Уоллеса
сегодня, 12:05Фото
Майкл Джордан: «Я проклят геном соперничества»
сегодня, 11:38
«Жальгирис» готовится к уходу Мозеса Райта
47 минут назад
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» сыграет с «Дубаем», «Партизан» встретится с «Босна Роялом»
сегодня, 15:09Live
Передача Ищенко и трехочоковый после степбэка Кливленда – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 14:41Видео
Дмитрий Кулагин: «У нас все хорошо. Боремся за первое место в регулярном чемпионате, вышли в «Финал четырех» Winline Basket Cup»
сегодня, 14:02
Найджел Хэйс-Дэвис, Джериан Грант и еще трое игроков пропустят матч с «Олимпиакосом»
сегодня, 13:46
Руженцев, Лопатин, Миллер, Тасич и Хвостов – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 13:09Фото
СШОР Гомельского стал победителем турнира «Кубок Победы»-2026
сегодня, 12:26
Чемпионат Турции. «Бурсаспор» победил «Фенербахче» в овертайме, «Анадолу Эфес» обыграл «Тофаш»
вчера, 20:03
ACB. «Барселона» победила «Уникаху», «Ховентуд» выиграл у «Гран-Канарии» и другие результаты
вчера, 19:57
Чемпионат Италии. 30 очков Миро Билана не спасли «Брешию» от поражения в матче с «Реджо-Эмилией», «Венеция» проиграла «Тренто» и другие результаты
вчера, 19:40
