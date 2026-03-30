Джерами Грант выбыл на неопределенный срок из‑за травмы икроножной мышцы

Форвард «Портленда » Джерами Грант выбыл на неопределенный срок из-за повреждения правой икроножной мышцы. 32-летний ветеран рассказал, что почувствовал характерный щелчок в икре во время пятничного поражения от «Далласа».

МРТ уже проведена, однако точные сроки возвращения станут известны после дополнительных обследований.

В текущем сезоне Грант набирает в среднем 18,6 очка, 3,5 подбора и 2,1 передачи при 45,3% реализации бросков с игры и 38,9% из-за дуги. «Блэйзерс» с результатом 38-38 занимают 9-е место на Западе.