Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» сохраняет лидерство, «Бостон» ворвался в Топ-3

НБА обновила рейтинг лучших команд по итогам 24-й недели чемпионата. «Оклахома» осталась на 1-й строчке. «Бостон» обошел «Детройт» и занял 3-е место. Больше всего (+3) поднялись «Атланта» и «Клипперс».

Полный рейтинг:

  1. «Оклахома» (предыдущее место – 1)

  2. «Сан-Антонио» (2)

  3. «Бостон» (5)

  4. «Детройт» (3)

  5. «Нью-Йорк» (4)

  6. «Лейкерс» (6)

  7. «Денвер» (7)

  8. «Кливленд» (9)

  9. «Миннесота» (10)

  10. «Хьюстон» (8)

  11. «Атланта» (14)

  12. «Финикс» (12)

  13. «Шарлотт» (11)

  14. «Клипперс» (17)

  15. «Торонто» (13)

  16. «Филадельфия» (18)

  17. «Майами» (16)

  18. «Орландо» (15)

  19. «Портленд» (19)

  20. «Голден Стэйт» (20)

  21. «Новый Орлеан» (21)

  22. «Чикаго» (22)

  23. «Даллас» (24)

  24. «Милуоки» (23)

  25. «Мемфис» (27)

  26. «Сакраменто» (25)

  27. «Юта» (26)

  28. «Бруклин» (28)

  29. «Индиана» (30)

  30. «Вашингтон» (29)

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт НБА
