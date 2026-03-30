Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» сохраняет лидерство, «Бостон» ворвался в Топ-3
НБА обновила рейтинг лучших команд по итогам 24-й недели чемпионата. «Оклахома» осталась на 1-й строчке. «Бостон» обошел «Детройт» и занял 3-е место. Больше всего (+3) поднялись «Атланта» и «Клипперс».
Полный рейтинг:
«Оклахома» (предыдущее место – 1)
«Сан-Антонио» (2)
«Бостон» (5)
«Детройт» (3)
«Нью-Йорк» (4)
«Лейкерс» (6)
«Денвер» (7)
«Кливленд» (9)
«Миннесота» (10)
«Хьюстон» (8)
«Атланта» (14)
«Финикс» (12)
«Шарлотт» (11)
«Клипперс» (17)
«Торонто» (13)
«Филадельфия» (18)
«Майами» (16)
«Орландо» (15)
«Портленд» (19)
«Голден Стэйт» (20)
«Новый Орлеан» (21)
«Чикаго» (22)
«Даллас» (24)
«Милуоки» (23)
«Мемфис» (27)
«Сакраменто» (25)
«Юта» (26)
«Бруклин» (28)
«Индиана» (30)
«Вашингтон» (29)
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт НБА
