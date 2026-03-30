«Жальгирис» готовится к уходу Мозеса Райта
«Жальгирис» готовится к расставанию с Мозесом Райтом. По информации BasketNews, литовский клуб сделал центровому предложение о продлении контракта, однако, не рассчитывая на положительный ответ, уже ищет альтернативы на рынке.
Райт станет свободным агентом этим летом – его однолетний контракт истекает. Несмотря на ситуацию, игрок остается сосредоточен на завершении сезона: «Жальгирис» борется за прямой выход в плей-офф Евролиги.
В текущем сезоне Райт набирает в среднем 13 очков, 6 подборов и 0,8 блок-шота за матч, входя в число самых результативных центровых турнира.
По данным источников BasketNews, наиболее вероятным следующим местом продолжения карьеры 27-летнего американца называется «Барселона».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем