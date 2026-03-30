«У нас один и тот же агент». Никола Йокич с юмором отреагировал на похвалу Кейтлин Кларк

Никола Йокич о похвале от Кейтлин Кларк: У нас один и тот же агент.

Никола Йокич отреагировал на похвалу от звезды WNBA Кейтлин Кларк, которая назвала его лучшим игроком в мире. После победы «Денвера» над «Голден Стэйт» (116:93) сербский центровой с присущим ему юмором объяснил причину комплимента.

«У нас один и тот же агент. Вот почему она так сказала», – пошутил Йокич.

В текущем сезоне трехкратный MVP набирает в среднем 27,9 очка, 12,9 подбора и 10,8 передачи. «Наггетс» с результатом 48-28 занимают четвертое место на Западе.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: послематчевая пресс-конференция Николы Йокича
