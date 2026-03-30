Энтони Эдвардс, скорее всего, сыграет против «Далласа»

Энтони Эдвардс готов вернуться на площадку после пропуска шести матчей.

Энтони Эдвардс близок к возвращению на площадку после пропуска шести матчей из-за воспаления правого колена. Как сообщает журналист The Athletic Джон Кравчински, ожидается, что звезда «Миннесоты» сыграет против «Далласа» – ему необходимо провести все оставшиеся восемь матчей, чтобы достичь порога в 65 игр для попадания в символические сборные All-NBA.

В текущем сезоне 24-летний защитник демонстрирует лучшие показатели в карьере: 29,5 очка, 5,1 подбора, 3,7 передачи и 1,4 перехвата в среднем за матч. «Тимбервулвз» занимают шестое место на Западе с результатом 45-29.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Джона Кравчински в соцсети X
