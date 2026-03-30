  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
0

Дмитрий Кулагин: «У нас все хорошо. Боремся за первое место в регулярном чемпионате, вышли в «Финал четырех» Winline Basket Cup»

Капитан УНИКСа подвел промежуточные итоги сезона.

Капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин заявил, что команда выполняет поставленные задачи в текущем сезоне, несмотря на накопившиеся трудности.

«Я полагаю и верю, что сейчас у нас все хорошо. Мы выполняем поставленные задачи: боремся за первое место в регулярном чемпионате, вышли с первого места в «Финал четырех» в Winline Basket Cup и продолжаем делать свою работу, несмотря на все трудности, накопившиеся за сезон. Мы остаемся коллективом, в котором каждый может проявить себя с лучшей стороны», – приводит слова Кулагина «Матч ТВ».

33-летний защитник провел 33 матча в текущем сезоне Лиги ВТБ, набирая в среднем 9,8 очка, 3,2 подбора и 4,5 передачи за 27 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Матч ТВ
logoУНИКС
logoЕдиная лига ВТБ
logoДмитрий Кулагин
logoWinline Basket Cup
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
