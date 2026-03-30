Найджел Хэйс-Дэвис, Джериан Грант и еще трое игроков пропустят матч с «Олимпиакосом»
«Панатинаикос» потерял пятерых игроков перед дерби с «Олимпиакосом».
«Панатинаикос» потерял пятерых игроков перед дерби с «Олимпиакосом» в чемпионате Греции. Как сообщает Sport24, матч пропустят Найджел Хэйс-Дэвис (дискомфорт в икроножной мышце), Джериан Грант (травма руки), Хуан Эрнангомес (гастроэнтерит), Никос Рогавопулос (ушиб задней поверхности бедра) и Александрос Самодуров (воспаление).
«Панатинаикос» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Греции с результатом 17-4, «Олимпиакос» остается непобежденным – 20 побед подряд. Дерби состоится сегодня.
Матч «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» в прямом эфире покажет ВидеоСпортс’’ совместно с ТВ Старт
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sport24
