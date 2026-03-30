Найджел Хэйс-Дэвис, Джериан Грант и еще трое игроков пропустят матч с «Олимпиакосом»

«Панатинаикос» потерял пятерых игроков перед дерби с «Олимпиакосом».

«Панатинаикос» потерял пятерых игроков перед дерби с «Олимпиакосом» в чемпионате Греции. Как сообщает Sport24, матч пропустят Найджел Хэйс-Дэвис (дискомфорт в икроножной мышце), Джериан Грант (травма руки), Хуан Эрнангомес (гастроэнтерит), Никос Рогавопулос (ушиб задней поверхности бедра) и Александрос Самодуров (воспаление).

«Панатинаикос» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Греции с результатом 17-4, «Олимпиакос» остается непобежденным – 20 побед подряд. Дерби состоится сегодня.

 Матч «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» в прямом эфире покажет ВидеоСпортс’’ совместно с ТВ Старт

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sport24
Джериан Грант
Найджел Хэйс-Дэвис
Никос Рогавопулос
Александрос Самодуров
Хуан Эрнангомес
Материалы по теме
Баскетбол по-гречески: враждуют все!
12 минут назадТрибуна
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет «Олимпиакос»
сегодня, 12:30Видео
Матч «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» в прямом эфире покажет ВидеоСпортс’’ совместно с ТВ Старт
сегодня, 08:14Видео
Рекомендуем
Главные новости
Богдан Богданович: «Слухи о возвращении в «Партизан» приятны, но я сосредоточен на «Клипперс»
13 минут назад
Матч «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» в прямом эфире покажет ВидеоСпортс’’ совместно с ТВ Старт
сегодня, 08:14Видео
Джамал Мозли после рекордного 52-очкового разгрома: «Вы не так плохи, как вам кажется, когда проигрываете, и не так хороши, как вам кажется, когда выигрываете»
сегодня, 12:27
Брук Лопес вышел на 14-е место в истории НБА по блок-шотам, обойдя Бена Уоллеса
сегодня, 12:05Фото
Майкл Джордан: «Я проклят геном соперничества»
сегодня, 11:38
Передача Дени Авдии и данк Скотти Барнса стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:37Видео
Делонте Уэст сообщил, что уже 100 дней сохраняет трезвость
сегодня, 10:27Видео
Кейтлин Кларк о Николе Йокиче: «Лучший игрок мира и мой любимый для просмотра»
сегодня, 10:25
Майк Браун о Шэе Гилджес-Александере: «Если он чувствует хоть малейший контакт, он знает, как извернуться, чтобы заработать свисток»
сегодня, 10:06
Скотти Барнс обновил рекорд по передачам (15) и набрал 23 очка за 28 минут
сегодня, 09:37Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Руженцев, Лопатин, Миллер, Тасич и Хвостов – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
38 минут назадФото
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» сыграет с «Дубаем», «Партизан» встретится с «Босна Роялом»
сегодня, 08:37
Единая лига ВТБ. «Самара» примет «Зенит»
сегодня, 12:30
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет «Олимпиакос»
сегодня, 12:30Видео
СШОР Гомельского стал победителем турнира «Кубок Победы»-2026
сегодня, 12:26
Чемпионат Турции. «Бурсаспор» победил «Фенербахче» в овертайме, «Анадолу Эфес» обыграл «Тофаш»
вчера, 20:03
ACB. «Барселона» победила «Уникаху», «Ховентуд» выиграл у «Гран-Канарии» и другие результаты
вчера, 19:57
Чемпионат Италии. 30 очков Миро Билана не спасли «Брешию» от поражения в матче с «Реджо-Эмилией», «Венеция» проиграла «Тренто» и другие результаты
вчера, 19:40
Агент Карлика Джонса намекнул на возможное продление контракта с «Партизаном»
вчера, 19:29Фото
Чемпионат Франции. «Монако» победил «Ле-Ман», «Булазак» разобрался со «Страсбуром»
вчера, 19:07
Рекомендуем