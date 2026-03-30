Богдан Богданович: «Слухи о возвращении в «Партизан» приятны, но я сосредоточен на «Клипперс»

Богдан Богданович прокомментировал слухи о переходе в «Партизан».

Богдан Богданович опроверг слухи о возвращении в «Партизан» в следующем сезоне, заявив, что сейчас он полностью сосредоточен на игре за «Клипперс» и подготовке к плей-офф.

«Я тоже вижу эти слухи в СМИ. Приятно видеть такие вещи, но стоит ли мне принимать решение сейчас? У меня осталось семь игр и предстоящий поход в плей‑офф, так что мои мысли здесь. Я не думаю о том, что произойдет в следующем месяце или в следующем году.

Я знаю не больше вашего. Я готов, я работаю и тренируюсь. Сезон есть сезон. Я стараюсь быть в наилучшей возможной форме к началу плей‑офф», – сказал сербский защитник в интервью RTS.

В текущем сезоне его роль в «Клипперс» ограничена. Богданович провел 21 матч, набирая в среднем 7,3 очка, 2,7 подбора и 2,4 передачи за 20,5 минуты на площадке.

Напомним, сербский баскетболист начал карьеру в «Партизане», где провел четыре сезона и в 2014 году был признан восходящей звездой Евролиги.