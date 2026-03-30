Руженцев, Лопатин, Миллер, Тасич и Хвостов – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ определила лучших игроков прошедшей игровой недели. По итогам матчей 23 – 29 марта в символическую пятерку вошли разыгрывающие Патрик Миллер («Локомотив-Кубань ») и Дмитрий Хвостов («Пари Нижний Новгород»), а также форварды Данило Тасич («Енисей»), Андрей Лопатин (УНИКС ) и Самсон Руженцев (ЦСКА).