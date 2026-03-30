Руженцев, Лопатин, Миллер, Тасич и Хвостов – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
Единая лига ВТБ определила лучших игроков прошедшей игровой недели. По итогам матчей 23 – 29 марта в символическую пятерку вошли разыгрывающие Патрик Миллер («Локомотив-Кубань») и Дмитрий Хвостов («Пари Нижний Новгород»), а также форварды Данило Тасич («Енисей»), Андрей Лопатин (УНИКС) и Самсон Руженцев (ЦСКА).
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем