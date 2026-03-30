Джамал Мозли после рекордного 52-очкового разгрома: «Вы не так плохи, как вам кажется, когда проигрываете, и не так хороши, как вам кажется, когда выигрываете»

Мозли прокомментировал разгромный проигрыш в матче с «Торонто».

В сегодняшнем матче «Орландо » проиграл «Торонто» со счетом 87:139. Эта игра включила в себя рекордный в истории НБА рывок соперника 31:0 (в эру продвинутой статистики – с сезона-1997/98).

Главный тренер «Мэджик» Джамал Мозли возложил на себя вину за самое разгромное поражение в истории клуба (52 очка).

«Мы должны были лучше подготовить их к силовой борьбе, к тому, как сильно соперники будут хватать, держать и сбивать наших игроков с их позиций. Это моя вина.

Я должен был лучше подготовить их к тому, с чем они столкнулись сегодня вечером. Мы немного говорили об этом, но, вероятно, недостаточно.

Вы не так плохи, как вам кажется, когда проигрываете, и не так хороши, как вам кажется, когда выигрываете. Мы должны убедиться, что у нас правильный настрой на оставшиеся восемь игр», – сказал тренер.