  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
5

Джамал Мозли после рекордного 52-очкового разгрома: «Вы не так плохи, как вам кажется, когда проигрываете, и не так хороши, как вам кажется, когда выигрываете»

Мозли прокомментировал разгромный проигрыш в матче с «Торонто».

В сегодняшнем матче «Орландо» проиграл «Торонто» со счетом 87:139. Эта игра включила в себя рекордный в истории НБА рывок соперника 31:0 (в эру продвинутой статистики – с сезона-1997/98).

Главный тренер «Мэджик» Джамал Мозли возложил на себя вину за самое разгромное поражение в истории клуба (52 очка).

«Мы должны были лучше подготовить их к силовой борьбе, к тому, как сильно соперники будут хватать, держать и сбивать наших игроков с их позиций. Это моя вина.

Я должен был лучше подготовить их к тому, с чем они столкнулись сегодня вечером. Мы немного говорили об этом, но, вероятно, недостаточно.

Вы не так плохи, как вам кажется, когда проигрываете, и не так хороши, как вам кажется, когда выигрываете. Мы должны убедиться, что у нас правильный настрой на оставшиеся восемь игр», – сказал тренер.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
logoОрландо
logoНБА
logoДжамал Мозли
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Джамал Мозли после рекордного 52-очкового разгрома: «Выигрывать лучше, чем проигрывать. Кто набирает больше очков, тот побеждает. Работа - не волк. Работа - это ворк. А волк - это ходить»
Вот и первый кандидат на замену тренера в межсезонье?
Ответ Владислав Поляков
Вот и первый кандидат на замену тренера в межсезонье?
так может и перед плей-офф турнут, как Мэлоуна в свое время
видно что вся команда тренера не принимает, и он ничего наладить не может, уперлись в потолок, и пошел откат назад. Тут либо состав взрывать, и обменивать всех, либо тренера менять. Второе конечно гораздо легче
Ответ Владислав Поляков
Вот и первый кандидат на замену тренера в межсезонье?
Скорее надо Банкеро обменивать, к тренеру неособо много вопросов конкретно по сезону, да и работает он с ними долго. А вот Паоло как мне кажется глаза мозолит, хоть он в середине и конце сезона еще ничего, но в прошлом и начале этого… не этого ожидаешь (чего только стоит соотношение реализации бросков в клатче на начало сезона)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
