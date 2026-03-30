Джамал Мозли после рекордного 52-очкового разгрома: «Вы не так плохи, как вам кажется, когда проигрываете, и не так хороши, как вам кажется, когда выигрываете»
В сегодняшнем матче «Орландо» проиграл «Торонто» со счетом 87:139. Эта игра включила в себя рекордный в истории НБА рывок соперника 31:0 (в эру продвинутой статистики – с сезона-1997/98).
Главный тренер «Мэджик» Джамал Мозли возложил на себя вину за самое разгромное поражение в истории клуба (52 очка).
«Мы должны были лучше подготовить их к силовой борьбе, к тому, как сильно соперники будут хватать, держать и сбивать наших игроков с их позиций. Это моя вина.
Я должен был лучше подготовить их к тому, с чем они столкнулись сегодня вечером. Мы немного говорили об этом, но, вероятно, недостаточно.
Вы не так плохи, как вам кажется, когда проигрываете, и не так хороши, как вам кажется, когда выигрываете. Мы должны убедиться, что у нас правильный настрой на оставшиеся восемь игр», – сказал тренер.
видно что вся команда тренера не принимает, и он ничего наладить не может, уперлись в потолок, и пошел откат назад. Тут либо состав взрывать, и обменивать всех, либо тренера менять. Второе конечно гораздо легче