СШОР Гомельского стал победителем турнира «Кубок Победы»-2026

29 марта на спортивной базе «Олимпийские надежды» завершился международный турнир «Кубок Победы», в котором принимали участие 16 команд из России, Казахстана и Беларуси.

Победителем «Кубка Победы» стал московский СШОР Гомельского, который в финале одолел СШОР ЦСКА со счетом 62:58. Самыми результативными в составе победителей стали Лев Веретенников (14 очков и 5 подборов) и Даниил Хруленко (13 очков и 7 подборов). Лучшими у армейцев в решающем поединке были Владимир Пологов (17 очков и 9 подборов) и Александр Сафронов (13 очков).

В матче за 3-е место краснодарская команда «Локо-2012» обыграла «Калий-Баскет» — 83:76.

По итогам турнира была определена символическая пятерка, в которую вошли Алексей Минеев («Купчинский Олимп»), Илья Желонкин («Калий-Баскет»), Захар Маликов («Локо-2012»), Владимир Пологов (СШОР ЦСКА) и Лев Веретенников (СШОР Гомельского). Лучшим игроком «Кубка Победы» был признан Даниил Хруленко (СШОР Гомельского), лучшим тренером — наставник победителей Александр Шумилов.

Итоговое положение команд турнира «Кубок Победы»-2026:

СШОР Гомельского (Москва, Россия)
СШОР ЦСКА (Москва, Россия)
«Локо-2012» (Краснодар, Россия)
«Калий-Баскет» (Березники, Россия)
«Купчинский Олимп» (Санкт-Петербург, Россия)
СШ Саратов (Саратов, Россия)
СШОР №1 (Химки, Россия)
«МИНСК» (Минск, Беларусь)
СШ «Енисей» (Красноярск, Россия)
«УНИКС-ЮНИОР» (Казань, Россия)
СШОР №1 (Самара, Россия)
СДЮШОР №7 (Гродно, Беларусь)
БШ «Нагорная» (Нижний Новгород, Россия)
«Алматинский Легион» (Алматы, Казахстан)
Школа Мышкина (Екатеринбург, Россия)
«Астана» U-14 (Астана, Казахстан).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
А где Советы, Фрунзенская и Тимирязевская? Написал и прямо запахло паркетом и мячами
