Брук Лопес вышел на 14-е место в истории НБА по блок-шотам, обойдя Бена Уоллеса
Центровой «Клипперс» Брук Лопес записал на свой счет 2138-й блок-шот за карьеру. Благодаря этому Лопес занял 14-е место в списке лучших в истории НБА, обойдя Бена Уоллеса.
37-летний центровой является лидером по блок-шотам среди действующих игроков.
В текущем сезоне Лопес совершает в среднем 1,2 блок-шота, в то время как лучшим является центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма (3,1).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Гобер и Дэвис уже сдают, Майлс Тернер в этом сезоне тоже выглядит неважно.
Вемби за первые 3 сезона - 611+ блоков и 176+ игр
но Витя на 2 года раньше начал играть. Будет здоровье - будет рекорд всех времён