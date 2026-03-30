Брук Лопес вышел на 14-е место в истории НБА по блок-шотам, обойдя Бена Уоллеса

Лопес поднялся в списке лучшим по блок-шотам.

Центровой «Клипперс » Брук Лопес записал на свой счет 2138-й блок-шот за карьеру. Благодаря этому Лопес занял 14-е место в списке лучших в истории НБА , обойдя Бена Уоллеса .

37-летний центровой является лидером по блок-шотам среди действующих игроков.

В текущем сезоне Лопес совершает в среднем 1,2 блок-шота, в то время как лучшим является центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма (3,1).