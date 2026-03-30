Фото
7

Брук Лопес вышел на 14-е место в истории НБА по блок-шотам, обойдя Бена Уоллеса

Лопес поднялся в списке лучшим по блок-шотам.

Центровой «Клипперс» Брук Лопес записал на свой счет 2138-й блок-шот за карьеру. Благодаря этому Лопес занял 14-е место в списке лучших в истории НБА, обойдя Бена Уоллеса.

37-летний центровой является лидером по блок-шотам среди действующих игроков.

В текущем сезоне Лопес совершает в среднем 1,2 блок-шота, в то время как лучшим является центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма (3,1).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
logoБрук Лопес
logoКлипперс
logoВиктор Вембаньяма
logoБен Уоллес
logoНБА
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Во житуха была у центров средней руки в олдскульной лиге! За пару недель можно было сыграть против большинства из этих монстров.. 💀⚰️
Ответ Daishi
Во житуха была у центров средней руки в олдскульной лиге! За пару недель можно было сыграть против большинства из этих монстров.. 💀⚰️
90е это пик НБА. Нынче это просто лёгкая атлетика по сравнению с той.
Выше ни одного действующего игрока, одни глыбы. Шансы ворваться в топ-8, думаю, есть только у Вембаньямы.
Гобер и Дэвис уже сдают, Майлс Тернер в этом сезоне тоже выглядит неважно.
А Мутомбо то хорош!!!
Хаким за первые 3 сезона - 705 блоков и 225 игр
Вемби за первые 3 сезона - 611+ блоков и 176+ игр

но Витя на 2 года раньше начал играть. Будет здоровье - будет рекорд всех времён
Ответ Daff Rogers
Хаким за первые 3 сезона - 705 блоков и 225 игр Вемби за первые 3 сезона - 611+ блоков и 176+ игр но Витя на 2 года раньше начал играть. Будет здоровье - будет рекорд всех времён
Во времена Хакима чаще атаковали из краски, сейчас же эра 3х-очковых, Вембаньяма вряд ли побьёт рекорд по блокам просто из-за изменений в игре. Уже сейчас блоков меньше в среднем за игру, не потому, что он стал хуже накрывать, просто противники перестали лезть под кольцо когда он на площадке и вряд ли в ближайшем будущем что-то поменяется, разве что игровое время ему сильно увеличить, только зачем.
Ответ Daff Rogers
Хаким за первые 3 сезона - 705 блоков и 225 игр Вемби за первые 3 сезона - 611+ блоков и 176+ игр но Витя на 2 года раньше начал играть. Будет здоровье - будет рекорд всех времён
У Хакима самые продуктивные сезоны по блокам - с 6 по 9-й.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
