Майкл Джордан: «Я проклят геном соперничества»

Джордан: Я проклят геном соперничества.

Легендарный Майкл Джордан посетовал, что до сих пор испытывает желание соревноваться во всем и со всеми.

«Смысл в том, чтобы получать удовольствие от конкуренции, да. Я очень соревновательный человек. Думаю, я проклят. Во мне сидит ген соперничества – за что бы я ни взялся, даже если мы просто одеваемся, я должен успеть одеться раньше жены. Вот до чего доходит. Я проклят», – пожав плечами, сказал Джордан.