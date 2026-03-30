Кейтлин Кларк о Николе Йокиче: «Лучший игрок мира и мой любимый для просмотра»

Звезда женской НБА Кейтлин Кларк выдала центровому «Денвера» Николе Йокичу высшую оценку.

«Он, наверное, мой любимый игрок для просмотра, и я думаю, что он лучший игрок мира», – сказала Кларк.

Текущий сезон может стать для Йокича вторым подряд, где он в среднем собирает трипл-дабл. На данный момент показатели трехкратного MVP составляют 27,9 очка, 12,9 подбора и 10,8 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Underdog NBA
