Кейтлин Кларк о Николе Йокиче: «Лучший игрок мира и мой любимый для просмотра»
Звезда женской НБА Кейтлин Кларк выдала центровому «Денвера» Николе Йокичу высшую оценку.
«Он, наверное, мой любимый игрок для просмотра, и я думаю, что он лучший игрок мира», – сказала Кларк.
Текущий сезон может стать для Йокича вторым подряд, где он в среднем собирает трипл-дабл. На данный момент показатели трехкратного MVP составляют 27,9 очка, 12,9 подбора и 10,8 передачи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Underdog NBA
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Шарит.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем