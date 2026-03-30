Майк Браун о Шэе Гилджес-Александере: «Если он чувствует хоть малейший контакт, он знает, как извернуться, чтобы заработать свисток»
Браун отметил умение Гилджес-Александера зарабатывать штрафные.
После проигрыша «Оклахоме» (100:111) главный тренер «Нью-Йорка» Майк Браун похвалил лидера «Тандер» Шэя Гилджес-Александера.
«Он потрясающе контролирует свое тело, но это далеко не все. Он знает, когда атаковать, как атаковать и кого атаковать, и при этом он по-прежнему осознает, где на площадке находится каждый игрок.
Если он чувствует хоть малейший контакт, он знает, как извернуться, чтобы заработать свисток», – сказал Браун.
В игре с «Нью-Йорком» Гилджес-Александер исполнил 16 штрафных, в то время как на счету всех баскетболистов «Никс» суммарно 17 выходов на линию.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
склизкий шэй
Сегодня даже у вечно стоящего, как истукан, Брауна бомбануло - Альварадо едва удержал)
Зато Карузо можно лупить всех руками, кроссовками, топором и бейсбольной битой
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем