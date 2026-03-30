Делонте Уэст сообщил, что уже 100 дней сохраняет трезвость

Уэст трезв на протяжении 100 дней.

Экс-игрок НБА Делонте Уэст в соцсетях сообщил о позитивных изменениях в своей жизни – он сохраняет трезвость уже 100 дней.

«Да, я здесь с моим братаном Тедом. Пора сиять. Мы здесь, во Флориде. Только что подъехал Uber. Cadillac. Мы здесь с Wellness Fitness & Performance… Сегодня у меня 100 дней трезвости. Видите, они привели меня в порядок. Слышите? Так-то», – сказал Уэст.

В 2008 году Уэсту поставили диагноз биполярное расстройство. С тех пор бывшего защитника «Кавальерс», «Селтикс» и «Мэверикс» неоднократно арестовывали, он был бездомным, боролся с наркотической и алкогольной зависимостями и имел проблемы с психическим здоровьем.