Скотти Барнс обновил рекорд по передачам (15) и набрал 23 очка за 28 минут

Барнс провел самый результативный по передачам матч в карьере.

Звездный форвард «Торонто » Скотти Барнс отдал рекордные для себя 15 передач в матче с «Орландо » (предыдущий рекорд – 14 в 2024 году против «Далласа»).

За 28 минут на паркете Барнс добавил к этому 23 очка, 5 подборов и 3 перехвата при 9 из 14 с игры, 2 из 2 трехочковых и 3 из 5 штрафных.

«Рэпторс» разгромили «Мэджик», совершив рекордный рывок 31:0 , – 139:87.