Скотти Барнс обновил рекорд по передачам (15) и набрал 23 очка за 28 минут
Барнс провел самый результативный по передачам матч в карьере.
Звездный форвард «Торонто» Скотти Барнс отдал рекордные для себя 15 передач в матче с «Орландо» (предыдущий рекорд – 14 в 2024 году против «Далласа»).
За 28 минут на паркете Барнс добавил к этому 23 очка, 5 подборов и 3 перехвата при 9 из 14 с игры, 2 из 2 трехочковых и 3 из 5 штрафных.
«Рэпторс» разгромили «Мэджик», совершив рекордный рывок 31:0, – 139:87.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
