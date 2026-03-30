Скотти Барнс обновил рекорд по передачам (15) и набрал 23 очка за 28 минут

Барнс провел самый результативный по передачам матч в карьере.

Звездный форвард «Торонто» Скотти Барнс отдал рекордные для себя 15 передач в матче с «Орландо» (предыдущий рекорд – 14 в 2024 году против «Далласа»).

За 28 минут на паркете Барнс добавил к этому 23 очка, 5 подборов и 3 перехвата при 9 из 14 с игры, 2 из 2 трехочковых и 3 из 5 штрафных.

«Рэпторс» разгромили «Мэджик», совершив рекордный рывок 31:0, – 139:87.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вот это позорище в НБА! Как можно пропустить рекордный рывок 0:31?
48 минут назад
«Не было четкого графика, но теперь все отлично». Якоб Пелтль вернулся к игровой форме
21 марта, 13:10
10 худших контрактов НБА
21 марта, 12:10
Рекомендуем
Главные новости
Никола Йокич: «Чтобы получить MVP, тебе нужен отличный набор ребят вокруг»
20 минут назад
Амен Томпсон и Алперен Шенгюн организовали мощный аллей-уп
35 минут назадВидео
Матч «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» в прямом эфире покажет ВидеоСпортс’’ совместно с ТВ Старт
сегодня, 08:14Видео
НБА побила рекорд по количеству матчей, закончившихся с 30-очковой разницей (81)
сегодня, 07:57
«Коннектикут» перехватил мяч в решающем владении и забросил победный трехочковый, выбив «Дьюк» из «Мартовского безумия»
сегодня, 07:46Видео
НБА. Рекордный рывок 31:0 позволил «Торонто» разгромить «Орландо», 30 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» победить «Нью-Йорк», «Денвер» разобрался с «Голден Стэйт» благодаря 25+15+8 Йокича и другие результаты
сегодня, 07:18
«Индиана» разобралась с «Майами» благодаря 30 очкам Паскаля Сиакама, у «Хит» 7 поражений в последних 8 матчах
сегодня, 07:06Видео
Джейлен Браун подколол скептиков «Бостона»: «50 побед в проходном году ☘️»
сегодня, 06:40
Шэй Гилджес-Александер обеспечил «Тандер» победу над «Никс», набрав 10 очков (3 из 3 с игры) в клатче
сегодня, 06:23Видео
Джейсон Тейтум набрал 32 очка – лучший результат сезона
сегодня, 06:06Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет «Олимпиакос»
51 минуту назадВидео
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» сыграет с «Дубаем», «Партизан» встретится с «Босна Роялом»
сегодня, 08:37
Единая лига ВТБ. «Самара» примет «Зенит»
сегодня, 08:26
Чемпионат Турции. «Бурсаспор» победил «Фенербахче» в овертайме, «Анадолу Эфес» обыграл «Тофаш»
вчера, 20:03
ACB. «Барселона» победила «Уникаху», «Ховентуд» выиграл у «Гран-Канарии» и другие результаты
вчера, 19:57
Чемпионат Италии. 30 очков Миро Билана не спасли «Брешию» от поражения в матче с «Реджо-Эмилией», «Венеция» проиграла «Тренто» и другие результаты
вчера, 19:40
Агент Карлика Джонса намекнул на возможное продление контракта с «Партизаном»
вчера, 19:29Фото
Чемпионат Франции. «Монако» победил «Ле-Ман», «Булазак» разобрался со «Страсбуром»
вчера, 19:07
Адриатическая лига. «Илирия» проиграла КРКА
вчера, 19:04
Георгий Жбанов выбыл на 3-4 недели из-за травмы приводящей мышцы бедра
вчера, 17:40
Рекомендуем