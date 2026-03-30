Никола Йокич: «Чтобы получить MVP, тебе нужен отличный набор ребят вокруг»
Трехкратный MVP Никола Йокич поделился секретом получения этой награды.
«Тебе нужны хорошие ребята, которые поддерживают тебя. Нужна хорошая химия и партнеры, которые тебе доверяют. Так что для получения MVP, я считаю, тебе нужен отличный набор ребят вокруг», – скромно отметил центровой «Денвера».
В последней версии списка претендентов на MVP текущего сезона по версии NBA.com Йокич оказался на третьем месте, уступив Виктору Вембаньяме («Сан-Антонио») и Шэю Гилджес-Александеру («Оклахома»).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA Courtside
