Амен Томпсон и Алперен Шенгюн организовали мощный аллей-уп

Шенгюн навесил Томпсону на эффектный бросок сверху.

Игроки «Хьюстона » Амен Томпсон и Алперен Шенгюн стали авторами яркого момента матча против «Нового Орлеана», исполнив эффектный аллей-уп.

По итогам встречи на счету Шенгюна 36 очков, 13 подборов и 7 передач, в активе Томпсона 14 очков, 8 подборов и 5 передач.

«Рокетс» разгромили «Пеликанс» – 134:102.