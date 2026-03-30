Адриатическая лига. «Црвена Звезда» сыграет с «Дубаем», «Партизан» встретится с «Босна Роялом»

Сегодня в рамках Адриатической лиги пройдут три матча.

«Црвена Звезда» примет «Дубай», «Партизан» сыграет с «Босна Роялом». Адриатическая лига Регулярный чемпионат Топ-8 Положение команд : Партизан Сербия – 18-2, Дубай ОАЭ – 18-2, Будучность Черногория – 16-5, Црвена Звезда Сербия – 15-5, Клуж Румыния – 13-8, Цедевита-Олимпия Словения – 12-9, Босна Роял Босния и Герцеговина – 9-11, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-12. Плей-аут Положение команд: Спартак Суботица Сербия – 12-9, Мега Сербия – 9-13, Задар Хорватия – 9-12, ФМП Сербия – 9-12, КРКА Словения – 8-14, Илирия Словения – 8-14, Вена Австрия – 8-14, Борац Чачак Сербия – 7-15, Студентски центар Черногория – 5-16, Сплит Хорватия – 5-17. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.