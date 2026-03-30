Адриатическая лига. «Црвена Звезда» сыграет с «Дубаем», «Партизан» встретится с «Босна Роялом»

Сегодня в рамках Адриатической лиги пройдут три матча.

«Црвена Звезда» примет «Дубай», «Партизан» сыграет с «Босна Роялом».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Топ-8

Положение команд: Партизан Сербия – 18-2, Дубай ОАЭ – 18-2, Будучность Черногория – 16-5, Црвена Звезда Сербия – 15-5, Клуж Румыния – 13-8, Цедевита-Олимпия Словения – 12-9, Босна Роял Босния и Герцеговина – 9-11, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-12.

Плей-аут

Положение команд: Спартак Суботица Сербия – 12-9, Мега Сербия – 9-13, Задар Хорватия – 9-12, ФМП Сербия – 9-12, КРКА Словения – 8-14, Илирия Словения – 8-14, Вена Австрия – 8-14, Борац Чачак Сербия – 7-15, Студентски центар Черногория – 5-16, Сплит Хорватия – 5-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Материалы по теме
Агент Карлика Джонса намекнул на возможное продление контракта с «Партизаном»
вчера, 19:29Фото
Адриатическая лига. «Илирия» проиграла КРКА
вчера, 19:04
Жоффре Ловернь: «Хочу завершить карьеру в «Партизане»
25 марта, 17:09
Рекомендуем
Главные новости
Матч «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» в прямом эфире покажет ВидеоСпортс’’ совместно с ТВ Старт
25 минут назадВидео
НБА побила рекорд по количеству матчей, закончившихся с 30-очковой разницей (81)
42 минуты назад
«Коннектикут» перехватил мяч в решающем владении и забросил победный трехочковый, выбив «Дьюк» из «Мартовского безумия»
53 минуты назадВидео
«Индиана» разобралась с «Майами» благодаря 30 очкам Паскаля Сиакама, у «Хит» 7 поражений в последних 8 матчах
сегодня, 07:06Видео
Джейлен Браун подколол скептиков «Бостона»: «50 побед в проходном году ☘️»
сегодня, 06:40
Шэй Гилджес-Александер обеспечил «Тандер» победу над «Никс», набрав 10 очков (3 из 3 с игры) в клатче
сегодня, 06:23Видео
Джейсон Тейтум набрал 32 очка – лучший результат сезона
сегодня, 06:06Видео
«Голден Стэйт» гарантированно будет играть в плей-ин третий сезон подряд
сегодня, 05:53
Гэри Пэйтон II умыкнул у Зика Ннаджи головную повязку в стычке с «Наггетс»
сегодня, 05:36Видео
НБА. Рекордный рывок 31:0 позволил «Торонто» разгромить «Орландо», 30 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» победить «Нью-Йорк», «Денвер» разобрался с «Голден Стэйт» благодаря 25+15+8 Йокича и другие результаты
сегодня, 05:18
Ко всем новостям
Последние новости
Единая лига ВТБ. «Самара» примет «Зенит»
13 минут назад
Чемпионат Турции. «Бурсаспор» победил «Фенербахче» в овертайме, «Анадолу Эфес» обыграл «Тофаш»
вчера, 20:03
ACB. «Барселона» победила «Уникаху», «Ховентуд» выиграл у «Гран-Канарии» и другие результаты
вчера, 19:57
Чемпионат Италии. 30 очков Миро Билана не спасли «Брешию» от поражения в матче с «Реджо-Эмилией», «Венеция» проиграла «Тренто» и другие результаты
вчера, 19:40
Агент Карлика Джонса намекнул на возможное продление контракта с «Партизаном»
вчера, 19:29Фото
Чемпионат Франции. «Монако» победил «Ле-Ман», «Булазак» разобрался со «Страсбуром»
вчера, 19:07
Адриатическая лига. «Илирия» проиграла КРКА
вчера, 19:04
Георгий Жбанов выбыл на 3-4 недели из-за травмы приводящей мышцы бедра
вчера, 17:40
Стипе Кулиш после поражения от «Пари НН»: «Мы контролировали игру, но упустили ее в концовке»
вчера, 16:59
Сергей Козин: «Остановили «Автодор» на 73 очках и выстояли в концовке. Очень ценно для меня, как для тренера»
вчера, 16:21
Рекомендуем