НБА побила рекорд по количеству матчей, закончившихся с 30-очковой разницей (81)

Текущий сезон НБА – рекордный по матчам с 30-очковой разницей.

Как сообщает журналист Тим Рэйнольдс, после сегодняшнего игрового дня количество матчей сезона НБА , закончившихся с 30-очковой разницей, достигло 81.

Таким образом, текущий сезон стал рекордным по этому показателю, превзойдя результат прошлого сезона (80).