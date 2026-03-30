НБА побила рекорд по количеству матчей, закончившихся с 30-очковой разницей (81)
Как сообщает журналист Тим Рэйнольдс, после сегодняшнего игрового дня количество матчей сезона НБА, закончившихся с 30-очковой разницей, достигло 81.
Таким образом, текущий сезон стал рекордным по этому показателю, превзойдя результат прошлого сезона (80).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
2 комментария
Вот, кстати, что можно было бы добавить в реформу драфта. Чем больше у команды разгромных поражений за сезон - тем меньше шансов на высокий пик.
это полный провал и позор !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Материалы по теме
Рекомендуем
