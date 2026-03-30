«Коннектикут» перехватил мяч в решающем владении и забросил победный трехочковый, выбив «Дьюк» из «Мартовского безумия»
«Коннектикут» прошел «Дьюк».
В матче 1/4 финала «Мартовского безумия» NCAA «Коннектикуту» удалось отыграться с «-19» и выбить фаворита турнира «Дьюк».
Уступая 2 очка на последних секундах, «Коннектикут» перехватил мяч, и защитник Брэйлон Маллинз забросил победный трехочковый, выведя свою команду в финальную четверку.
И правда безумие!)
It’s March Madness, baby.
Ой-ё. Кэмерон набрал до 72 - почти победные, а Кэйден запорол эту передачу и привел к поражению. Такое потом полжизни в кошмарах снится.
Это лучшее что было вчера
