«Коннектикут» перехватил мяч в решающем владении и забросил победный трехочковый, выбив «Дьюк» из «Мартовского безумия»

«Коннектикут» прошел «Дьюк».

В матче 1/4 финала «Мартовского безумия» NCAA «Коннектикуту» удалось отыграться с «-19» и выбить фаворита турнира «Дьюк».

Уступая 2 очка на последних секундах, «Коннектикут» перехватил мяч, и защитник Брэйлон Маллинз забросил победный трехочковый, выведя свою команду в финальную четверку.