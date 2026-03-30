«Индиана» разобралась с «Майами» благодаря 30 очкам Паскаля Сиакама, у «Хит» 7 поражений в последних 8 матчах

Сиакам помог «Пэйсерс» обыграть «Хит», набрав 30 очков.

Звездный форвард «Индианы» Паскаль Сиакам набрал 30 очков в победной игре с «Майами ».

За 31 минуту на паркете Сиакам реализовал 11 из 24 бросков с игры, 3 из 8 трехочковых и 5 из 7 штрафных, добавив к этому 11 подборов и 6 передач.

«Майами» вел 1 очко в начале четвертой четверти, но затем «Индиана » захватила контроль и совершила рывки 11:2 и 14:3, доведя игру до победы – 135:118.

Звездные игроки «Хит» Тайлер Хирро и Бэм Адебайо отметились 31 очком и 15 очками соответственно. Их команда проиграла 7-й из последних 8 матчей, теряя шансы избежать участия в плей-ин.