  • «Индиана» разобралась с «Майами» благодаря 30 очкам Паскаля Сиакама, у «Хит» 7 поражений в последних 8 матчах
Сиакам помог «Пэйсерс» обыграть «Хит», набрав 30 очков.

Звездный форвард «Индианы» Паскаль Сиакам набрал 30 очков в победной игре с «Майами».

За 31 минуту на паркете Сиакам реализовал 11 из 24 бросков с игры, 3 из 8 трехочковых и 5 из 7 штрафных, добавив к этому 11 подборов и 6 передач.

«Майами» вел 1 очко в начале четвертой четверти, но затем «Индиана» захватила контроль и совершила рывки 11:2 и 14:3, доведя игру до победы – 135:118.

Звездные игроки «Хит» Тайлер Хирро и Бэм Адебайо отметились 31 очком и 15 очками соответственно. Их команда проиграла 7-й из последних 8 матчей, теряя шансы избежать участия в плей-ин.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Жду возвращения Инди в следующем сезоне, надеюсь Халибертон успешно восстановится после травмы.
у «Хит» 7 поражений в последних 8 матчах
протестую, 7 поражений и один рекорд
А все накинулись на Бэма.
как оказалось, что Хит тоже вполне себе тонущая команда
Чет "лютый скорер" сломался
Материалы по теме
Тайриз Халибертон о гонке за MVP: «Если бы у меня был голос, он бы точно достался Шэю»
вчера, 07:53
0,4 секунды абсолютного безумия в НБА 🤯
28 марта, 14:50
Ивица Зубац об уходе из «Клипперс»: «Я плакал, было тяжело»
26 марта, 15:21
Рекомендуем
Главные новости
Матч «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» в прямом эфире покажет ВидеоСпортс’’ совместно с ТВ Старт
23 минуты назадВидео
НБА побила рекорд по количеству матчей, закончившихся с 30-очковой разницей (81)
40 минут назад
«Коннектикут» перехватил мяч в решающем владении и забросил победный трехочковый, выбив «Дьюк» из «Мартовского безумия»
51 минуту назадВидео
Джейлен Браун подколол скептиков «Бостона»: «50 побед в проходном году ☘️»
сегодня, 06:40
Шэй Гилджес-Александер обеспечил «Тандер» победу над «Никс», набрав 10 очков (3 из 3 с игры) в клатче
сегодня, 06:23Видео
Джейсон Тейтум набрал 32 очка – лучший результат сезона
сегодня, 06:06Видео
«Голден Стэйт» гарантированно будет играть в плей-ин третий сезон подряд
сегодня, 05:53
Гэри Пэйтон II умыкнул у Зика Ннаджи головную повязку в стычке с «Наггетс»
сегодня, 05:36Видео
НБА. Рекордный рывок 31:0 позволил «Торонто» разгромить «Орландо», 30 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» победить «Нью-Йорк», «Денвер» разобрался с «Голден Стэйт» благодаря 25+15+8 Йокича и другие результаты
сегодня, 05:18
«Бостон» гарантировал себе место в плей-офф
сегодня, 05:14
Ко всем новостям
Последние новости
Единая лига ВТБ. «Самара» примет «Зенит»
11 минут назад
Чемпионат Турции. «Бурсаспор» победил «Фенербахче» в овертайме, «Анадолу Эфес» обыграл «Тофаш»
вчера, 20:03
ACB. «Барселона» победила «Уникаху», «Ховентуд» выиграл у «Гран-Канарии» и другие результаты
вчера, 19:57
Чемпионат Италии. 30 очков Миро Билана не спасли «Брешию» от поражения в матче с «Реджо-Эмилией», «Венеция» проиграла «Тренто» и другие результаты
вчера, 19:40
Агент Карлика Джонса намекнул на возможное продление контракта с «Партизаном»
вчера, 19:29Фото
Чемпионат Франции. «Монако» победил «Ле-Ман», «Булазак» разобрался со «Страсбуром»
вчера, 19:07
Адриатическая лига. «Илирия» проиграла КРКА
вчера, 19:04
Георгий Жбанов выбыл на 3-4 недели из-за травмы приводящей мышцы бедра
вчера, 17:40
Стипе Кулиш после поражения от «Пари НН»: «Мы контролировали игру, но упустили ее в концовке»
вчера, 16:59
Сергей Козин: «Остановили «Автодор» на 73 очках и выстояли в концовке. Очень ценно для меня, как для тренера»
вчера, 16:21
Рекомендуем