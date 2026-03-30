«Индиана» разобралась с «Майами» благодаря 30 очкам Паскаля Сиакама, у «Хит» 7 поражений в последних 8 матчах
Сиакам помог «Пэйсерс» обыграть «Хит», набрав 30 очков.
Звездный форвард «Индианы» Паскаль Сиакам набрал 30 очков в победной игре с «Майами».
За 31 минуту на паркете Сиакам реализовал 11 из 24 бросков с игры, 3 из 8 трехочковых и 5 из 7 штрафных, добавив к этому 11 подборов и 6 передач.
«Майами» вел 1 очко в начале четвертой четверти, но затем «Индиана» захватила контроль и совершила рывки 11:2 и 14:3, доведя игру до победы – 135:118.
Звездные игроки «Хит» Тайлер Хирро и Бэм Адебайо отметились 31 очком и 15 очками соответственно. Их команда проиграла 7-й из последних 8 матчей, теряя шансы избежать участия в плей-ин.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
протестую, 7 поражений и один рекорд
как оказалось, что Хит тоже вполне себе тонущая команда