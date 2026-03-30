Джейлен Браун подколол скептиков «Бостона»: «50 побед в проходном году ☘️»

Браун подколол скептиков «Бостона»: 50 побед в проходном году ☘️.

Форвард «Бостона » Джейлен Браун поиронизировал над теми, кто считал, что «Селтикс» в текущем сезоне не будут претендовать ни на что серьезное.

«50 побед в проходном году ☘️», – написал Браун в соцсетях.

Перед стартом сезона многие сомневались в силе «кельтов», принимая во внимание уход Кристапса Порзингиса и Дрю Холидэя, а также разрыв ахилла у Джейсона Тейтума.

Сегодня «Бостон» добыл 50-ю победу за сезон, обыграв «Шарлотт», и обеспечил себе место в плей-офф.