Джейлен Браун подколол скептиков «Бостона»: «50 побед в проходном году ☘️»
Форвард «Бостона» Джейлен Браун поиронизировал над теми, кто считал, что «Селтикс» в текущем сезоне не будут претендовать ни на что серьезное.
«50 побед в проходном году ☘️», – написал Браун в соцсетях.
Перед стартом сезона многие сомневались в силе «кельтов», принимая во внимание уход Кристапса Порзингиса и Дрю Холидэя, а также разрыв ахилла у Джейсона Тейтума.
Сегодня «Бостон» добыл 50-ю победу за сезон, обыграв «Шарлотт», и обеспечил себе место в плей-офф.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Джейлена Брауна
Бостон - Детройт
ЛАЛ - Сан-Антонио
Вынесите и подайте 60кк этому господину!