Шэй Гилджес-Александер обеспечил «Тандер» победу над «Никс», набрав 10 очков (3 из 3 с игры) в клатче

Гилджес-Александер принес «Тандер» победу над «Никс».

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер стал главный действующим лицом концовки игры против «Нью-Йорка ».

В последние 5 минут матча защитник реализовал все 3 своих броска с игры и набрал 10 очков. В трех первых четвертях он попал только 5 из 15.

По итогам встречи в активе Гилджес-Александера 30 очков (13 из 16 штрафных), что позволило ему продлить рекордную серию матчей с 20+ очками до 135.

«Тандер» справились с «Никс», одержав 14-ю победу в последних 15 матчах, – 111:100.