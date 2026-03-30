  • Шэй Гилджес-Александер обеспечил «Тандер» победу над «Никс», набрав 10 очков (3 из 3 с игры) в клатче
Шэй Гилджес-Александер обеспечил «Тандер» победу над «Никс», набрав 10 очков (3 из 3 с игры) в клатче

Гилджес-Александер принес «Тандер» победу над «Никс».

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер стал главный действующим лицом концовки игры против «Нью-Йорка».

В последние 5 минут матча защитник реализовал все 3 своих броска с игры и набрал 10 очков. В трех первых четвертях он попал только 5 из 15.

По итогам встречи в активе Гилджес-Александера 30 очков (13 из 16 штрафных), что позволило ему продлить рекордную серию матчей с 20+ очками до 135.

«Тандер» справились с «Никс», одержав 14-ю победу в последних 15 матчах, – 111:100.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
У Шая штрафных как у всего Нью-Йорка)
Материалы по теме
Тайриз Халибертон о гонке за MVP: «Если бы у меня был голос, он бы точно достался Шэю»
вчера, 07:53
Стив Нэш: «Приоритетом для «Сперс» должны быть победы и ритм, а не отдых»
28 марта, 18:35
Джейлен Уильямс о выходе после травмы: «Главная часть для меня – психологическая»
28 марта, 13:58
Рекомендуем
Главные новости
Джейсон Тейтум набрал 32 очка – лучший результат сезона
20 минут назадВидео
«Голден Стэйт» гарантированно будет играть в плей-ин третий сезон подряд
33 минуты назад
Гэри Пэйтон II умыкнул у Зика Ннаджи головную повязку в стычке с «Наггетс»
50 минут назадВидео
НБА. Рекордный рывок 31:0 позволил «Торонто» разгромить «Орландо», 30 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» победить «Нью-Йорк», «Денвер» разобрался с «Голден Стэйт» благодаря 25+15+8 Йокича и другие результаты
сегодня, 05:18
«Бостон» гарантировал себе место в плей-офф
сегодня, 05:14
Майлз Макбрайд, вернувшийся после операции по поводу грыжи, травмировался в первом же матче
сегодня, 04:47
«Торонто» совершил рекордный в истории НБА рывок 31:0
сегодня, 04:35Видео
«Эта история не на пустом месте». В НБА обсуждают переход Леброна Джеймса в «Голден Стэйт»
вчера, 21:44
Евролига рассматривает расширение до 22 команд и разделение на конференции, решение ожидается 14 апреля
вчера, 20:54
Айзейя Стюарт возобновил работу на паркете
вчера, 20:26
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Бурсаспор» победил «Фенербахче» в овертайме, «Анадолу Эфес» обыграл «Тофаш»
вчера, 20:03
ACB. «Барселона» победила «Уникаху», «Ховентуд» выиграл у «Гран-Канарии» и другие результаты
вчера, 19:57
Чемпионат Италии. 30 очков Миро Билана не спасли «Брешию» от поражения в матче с «Реджо-Эмилией», «Венеция» проиграла «Тренто» и другие результаты
вчера, 19:40
Агент Карлика Джонса намекнул на возможное продление контракта с «Партизаном»
вчера, 19:29Фото
Чемпионат Франции. «Монако» победил «Ле-Ман», «Булазак» разобрался со «Страсбуром»
вчера, 19:07
Адриатическая лига. «Илирия» проиграла КРКА
вчера, 19:04
Георгий Жбанов выбыл на 3-4 недели из-за травмы приводящей мышцы бедра
вчера, 17:40
Стипе Кулиш после поражения от «Пари НН»: «Мы контролировали игру, но упустили ее в концовке»
вчера, 16:59
Сергей Козин: «Остановили «Автодор» на 73 очках и выстояли в концовке. Очень ценно для меня, как для тренера»
вчера, 16:21
Чемпионат Греции. «Ираклис» уступил «Марусси», «Кардицас» выиграл у «Паниониоса»
вчера, 16:07
Рекомендуем