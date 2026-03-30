Шэй Гилджес-Александер обеспечил «Тандер» победу над «Никс», набрав 10 очков (3 из 3 с игры) в клатче
Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер стал главный действующим лицом концовки игры против «Нью-Йорка».
В последние 5 минут матча защитник реализовал все 3 своих броска с игры и набрал 10 очков. В трех первых четвертях он попал только 5 из 15.
По итогам встречи в активе Гилджес-Александера 30 очков (13 из 16 штрафных), что позволило ему продлить рекордную серию матчей с 20+ очками до 135.
«Тандер» справились с «Никс», одержав 14-ю победу в последних 15 матчах, – 111:100.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
У Шая штрафных как у всего Нью-Йорка)
