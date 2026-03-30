Джейсон Тейтум набрал 32 очка – лучший результат сезона

Тейтум провел самый результативный матч сезона.

Звездный форвард «Бостона » Джейсон Тейтум , который пропустил большую часть года, восстанавливаясь от разрыва ахилла, стал самым результативным игроком матча против «Шарлотт ».

Тейтум набрал лучшие в сезоне 32 очка, реализовав 12 из 23 бросков с игры, 5 из 10 трехочковых и 3 из 5 штрафных, добавив к этому 5 подборов и 8 передач.

«Селтикс» разобрались с «Хорнетс» в игре, которая стала для Тейтума лишь 11-й за сезон, – 114:99.