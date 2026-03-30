Джейсон Тейтум набрал 32 очка – лучший результат сезона
Тейтум провел самый результативный матч сезона.
Звездный форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, который пропустил большую часть года, восстанавливаясь от разрыва ахилла, стал самым результативным игроком матча против «Шарлотт».
Тейтум набрал лучшие в сезоне 32 очка, реализовав 12 из 23 бросков с игры, 5 из 10 трехочковых и 3 из 5 штрафных, добавив к этому 5 подборов и 8 передач.
«Селтикс» разобрались с «Хорнетс» в игре, которая стала для Тейтума лишь 11-й за сезон, – 114:99.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Эффективен был тати. В защите конечно вообще не старается, бриджеса пропускал под кольцо без сопротивления. Видимо пока боится рисковать
