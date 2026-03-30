«Голден Стэйт» гарантированно будет играть в плей-ин третий сезон подряд

«Уорриорс» не могут избежать плей-ин.

Благодаря победе «Хьюстона» над «Новым Орлеаном» (134:102) «Голден Стэйт» гарантировал себе участие в плей-ин. За оставшиеся семь матчей регулярного чемпионата команда Стива Керра не сможет опуститься ниже 10-го места и подняться выше 7-го.

Текущий сезон – третий подряд, когда «Уорриорс» попадают в плей-ин. В сезоне‑2023/24 они были 10‑й сеяной командой, в сезоне‑2024/25 – 7‑й.

«Меня уже тошнит от плей-ин, – заявил недавно форвард команды Дрэймонд Грин в своем подкасте. – Похоже, нас к нему магнитом тянет. Отстойно, но это отличный шанс попасть в плей-офф. Такова для нас реальность».

Прямо сейчас состав команды недосчитывается Стефена Карри (колено), Эла Хорфорда (камбаловидная мышца), Джимми Батлера (крестообразные связки колена) и Мозеса Муди (колено). Двое последних выбыли до конца сезона, а сроки возвращения Карри остаются неопределенными.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBC Bay Area
