Гэри Пэйтон II умыкнул у Зика Ннаджи головную повязку в стычке с «Наггетс»
«Уорриорс» и «Наггетс» устроили стычку.
По ходу второй четверти между игроками «Голден Стэйт» и «Денвера» произошел конфликт, приведший к стычке.
В суматохе защитник «Уорриорс» Гэри Пэйтон II решил стянуть у форварда «Наггетс» Зика Ннаджи головную повязку.
По итогам эпизода Пэйтон II, Ннаджи, а также защитник «воинов» Де’Энтони Мелтон получили технические замечания.
Игра закончилась победой «Денвера» – 116:93.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
2 комментария
Вообще спокойного Наджи заламывают три игрока ГС и типа так и надо