Гэри Пэйтон II умыкнул у Зика Ннаджи головную повязку в стычке с «Наггетс»

«Уорриорс» и «Наггетс» устроили стычку.

По ходу второй четверти между игроками «Голден Стэйт» и «Денвера» произошел конфликт, приведший к стычке.

В суматохе защитник «Уорриорс» Гэри Пэйтон II решил стянуть у форварда «Наггетс» Зика Ннаджи головную повязку.

По итогам эпизода Пэйтон II, Ннаджи, а также защитник «воинов» Де’Энтони Мелтон получили технические замечания.

Игра закончилась победой «Денвера» – 116:93.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
Сантосу бы тоже не мешало за такую активность.
Вообще спокойного Наджи заламывают три игрока ГС и типа так и надо
Ответ фанат баскетбола
Сантосу бы тоже не мешало за такую активность. Вообще спокойного Наджи заламывают три игрока ГС и типа так и надо
Сантос это новый Варежао
Материалы по теме
«Эта история не на пустом месте». В НБА обсуждают переход Леброна Джеймса в «Голден Стэйт»
вчера, 21:44
Дрэймонд Грин о Карри: «Начинаешь волноваться, когда он хочет вернуться, но этого не происходит»
вчера, 14:31
Мозес Муди успешно перенес операцию на разорванном сухожилии
вчера, 07:38
Рекомендуем
Главные новости
Шэй Гилджес-Александер обеспечил «Тандер» победу над «Никс», набрав 10 очков (3 из 3 с игры) в клатче
16 минут назадВидео
Джейсон Тейтум набрал 32 очка – лучший результат сезона
33 минуты назадВидео
«Голден Стэйт» гарантированно будет играть в плей-ин третий сезон подряд
46 минут назад
НБА. Рекордный рывок 31:0 позволил «Торонто» разгромить «Орландо», 30 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» победить «Нью-Йорк», «Денвер» разобрался с «Голден Стэйт» благодаря 25+15+8 Йокича и другие результаты
сегодня, 05:18
«Бостон» гарантировал себе место в плей-офф
сегодня, 05:14
Майлз Макбрайд, вернувшийся после операции по поводу грыжи, травмировался в первом же матче
сегодня, 04:47
«Торонто» совершил рекордный в истории НБА рывок 31:0
сегодня, 04:35Видео
«Эта история не на пустом месте». В НБА обсуждают переход Леброна Джеймса в «Голден Стэйт»
вчера, 21:44
Евролига рассматривает расширение до 22 команд и разделение на конференции, решение ожидается 14 апреля
вчера, 20:54
Айзейя Стюарт возобновил работу на паркете
вчера, 20:26
Последние новости
Чемпионат Турции. «Бурсаспор» победил «Фенербахче» в овертайме, «Анадолу Эфес» обыграл «Тофаш»
вчера, 20:03
ACB. «Барселона» победила «Уникаху», «Ховентуд» выиграл у «Гран-Канарии» и другие результаты
вчера, 19:57
Чемпионат Италии. 30 очков Миро Билана не спасли «Брешию» от поражения в матче с «Реджо-Эмилией», «Венеция» проиграла «Тренто» и другие результаты
вчера, 19:40
Агент Карлика Джонса намекнул на возможное продление контракта с «Партизаном»
вчера, 19:29Фото
Чемпионат Франции. «Монако» победил «Ле-Ман», «Булазак» разобрался со «Страсбуром»
вчера, 19:07
Адриатическая лига. «Илирия» проиграла КРКА
вчера, 19:04
Георгий Жбанов выбыл на 3-4 недели из-за травмы приводящей мышцы бедра
вчера, 17:40
Стипе Кулиш после поражения от «Пари НН»: «Мы контролировали игру, но упустили ее в концовке»
вчера, 16:59
Сергей Козин: «Остановили «Автодор» на 73 очках и выстояли в концовке. Очень ценно для меня, как для тренера»
вчера, 16:21
Чемпионат Греции. «Ираклис» уступил «Марусси», «Кардицас» выиграл у «Паниониоса»
вчера, 16:07
