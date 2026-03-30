Гэри Пэйтон II умыкнул у Зика Ннаджи головную повязку в стычке с «Наггетс»

«Уорриорс» и «Наггетс» устроили стычку.

По ходу второй четверти между игроками «Голден Стэйт » и «Денвера» произошел конфликт, приведший к стычке.

В суматохе защитник «Уорриорс» Гэри Пэйтон II решил стянуть у форварда «Наггетс» Зика Ннаджи головную повязку.

По итогам эпизода Пэйтон II, Ннаджи, а также защитник «воинов» Де’Энтони Мелтон получили технические замечания.

Игра закончилась победой «Денвера » – 116:93.