«Торонто» совершил рекордный в истории НБА рывок 31:0
«Рэпторс» установили рекордное в истории НБА достижение.
По ходу первой половины матча против «Мэджик» баскетболисты «Рэпторс» провели отрезок, в котором набрали 31 очко, в то время как соперник не смог ничем ответить.
Этот рывок стал рекордным «сухим» в истории НБА в эру продвинутой статистики (с сезона-1996/97). Ранее лучшим результатом были 30 очков «Далласа» в игре с «Оклахомой» (декабрь 2023).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Нормально Орландо летом усилились: отдали кучу пиков, чтобы упасть с 7 места на 9-10 и такие вот матчи проводить
Банкеро: "Свободная касса!"
Против Вашингтона не счита... Хм, Орландо, ну так Орландо играл без Франца Вагнера, легкотня.
Пивка для рывка!
Остановите, Мозли надо выйти. А заодно и генеральному менеджеру, который его назначил. А ещё обменять недофранчайза Банкеро, с ним дальше второго раунда пройти невозможно.
Вот так два грузина попали в историю…но есть нюанс)
