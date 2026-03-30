«Торонто» совершил рекордный в истории НБА рывок 31:0

«Рэпторс» установили рекордное в истории НБА достижение.

По ходу первой половины матча против «Мэджик» баскетболисты «Рэпторс» провели отрезок, в котором набрали 31 очко, в то время как соперник не смог ничем ответить.

Этот рывок стал рекордным «сухим» в истории НБА в эру продвинутой статистики (с сезона-1996/97). Ранее лучшим результатом были 30 очков «Далласа» в игре с «Оклахомой» (декабрь 2023).

По итогам встречи «Торонто » разгромил «Орландо » – 139:87.