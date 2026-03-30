«Эта история не на пустом месте». В НБА обсуждают переход Леброна Джеймса в «Голден Стэйт»

В НБА обсуждают объединение Карри и Леброна в «Голден Стэйт».

«Уорриорз» фигурируют в числе клубов, которые рассматриваются как вариант для Леброна Джеймса. По информации инсайдера Марка Стейна, ряд команд НБА считает «Голден Стэйт» одним из возможных направлений для Джеймса в случае его ухода из «Лейкерс».

«Эта история не на пустом месте», – заявил один из источников в лиге, комментируя возможный переход Леброна в «Уорриорз».

Этим летом Джеймс станет неограниченно свободным агентом. Неизвестно, что ждет в будущем самого результативного игрока в истории НБА. Он признавал, что приближается к завершению карьеры, однако не заявлял, что текущий сезон станет для него последним.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Stein Line
Так они ещё и в ЛА команду собирать будут на Олимпиаду)
А еще + 🇬🇷 и 🤖
Ответ Prekrasnoe_utro
А еще + 🇬🇷 и 🤖
Или🃏 и 🧁
