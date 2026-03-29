  • Евролига рассматривает расширение до 22 команд и разделение на конференции, решение ожидается 14 апреля
Евролига может расшириться до 22 команд и ввести разделение на конференции.

Формат Евролига на сезон-2026/27 пока не утвержден – окончательное решение ожидается после заседания совета лиги, которое запланировано на 14 апреля.

Генеральный директор Евролиги Чус Буэно в интервью La Gazzetta dello Sport рассказал, что рассматриваются два сценария: сохранение нынешнего формата с 20 командами и круговой системой либо расширение турнира минимум до 22 клубов с возможным разделением на две конференции.

«Мы обсуждаем, есть ли смысл менять формат соревнований. Мы оценили текущую систему с точки зрения логистики и плотного календаря, но решения пока нет», – отметил Буэно.

Он добавил, что переход на новую систему возможен только при расширении числа участников, иначе лига рискует потерять часть доходов из-за сокращения количества матчей.

Также, по его словам, «Реал» и «Фенербахче» пока не подписали новые долгосрочные лицензионные соглашения с лигой, однако в организации рассчитывают на скорое решение этого вопроса.

«Я думаю, они оба подпишут соглашение, и, надеюсь, относительно скоро. Когда? Я не люблю устанавливать жесткие сроки, но они знают, что нам срочно нужен ответ, потому что на следующем заседании совета в середине апреля нам нужно будет определить формат следующего сезона», – подчеркнул Буэно.

Отдельно он отметил, что текущая позиция по участию команд из России остается без изменений.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: La Gazzetta dello Sport
Иисус Буэно
logoЕвролига
logoРеал
logoФенербахче
