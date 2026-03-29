Айзейя Стюарт возобновил работу на паркете
Центровой «Детройта» Айзейя Стюарт получил разрешение возобновить работу на паркете.
24-летний игрок восстанавливается после растяжения икроножной мышцы левой ноги. Последний раз он выходил на площадку 13 марта.
В текущем сезоне Стюарт сыграл 55 матчей, набирая в среднем 10 очков и 5,1 подбора за 23 минуты на площадке.
Детройт удивительную стойкость и устойчивость демонстрирует. Не просаживается без Кейда, Стюарта , до этого без Дюрена
Бикер там делает отличную работу. ну игроки тоже красавцы с 6 места того сезона сразу на 1 в этом- это не шутки как бы. Дженкинс отлично раскрылся там и Рид тот же.
В Рида верил всегда, а Дженкинс откровение. Да и в Бикера не верил)
