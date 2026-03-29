Айзейя Стюарт возобновил работу на паркете

Центровой «Детройта » Айзейя Стюарт получил разрешение возобновить работу на паркете.

24-летний игрок восстанавливается после растяжения икроножной мышцы левой ноги. Последний раз он выходил на площадку 13 марта.

В текущем сезоне Стюарт сыграл 55 матчей, набирая в среднем 10 очков и 5,1 подбора за 23 минуты на площадке.