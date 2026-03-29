  • Томислав Томович о поражении от УНИКСа: «Не смогли контролировать темп и часто проигрывали подбор»
Главынй тренер «Локо» назвал две ключевые причины поражения от УНИКСа.

«Локомотив-Кубань» потерпел выездное поражение от УНИКСа со счетом 67:75. После матча главный тренер краснодарской команды назвал ключевые причины неудачи.

«Сегодня результат, на мой взгляд, сложился из двух вещей. Во-первых, мы не смогли контролировать темп игры, хотя я отдельно обращал на это внимание перед матчем. В какие-то моменты мы начинали спешить и вследствие этого принимали неумные решения. Особенно это было заметно в концовке.

Второе – мы слишком часто давали сопернику брать подборы в атаке. Было четыре или пять эпизодов, когда они забирали подбор на нашем щите и тут же забивали трехочковый. Вот вам и 12-15 очков, которых нам не хватило для победы. Но время до плей-офф еще есть, будем работать и стараться стать лучше», – заявил сербский специалист.

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведет 3 апреля дома против МБА-МАИ.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Локомотива-Кубань»
Материалы по теме
Велимир Перасович о матче с «Локо»: «Даже немного удивлен результатом, но победа заслуженная»
53 минуты назад
Единая лига ВТБ. УНИКС победил «Локомотив-Кубань», ЦСКА разгромил МБА-МАИ
сегодня, 17:01
Единая лига ВТБ. «Автодор» проиграл МБА-МАИ, «Локомотив-Кубань» разгромил «Самару»
25 марта, 17:13
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Оклахома» встретится с «Нью-Йорком», «Денвер» примет «Голден Стэйт» и другие матчи
13 минут назадLive
Велимир Перасович о матче с «Локо»: «Даже немного удивлен результатом, но победа заслуженная»
53 минуты назад
Марк Кьюбан: «НБА нужно сократить длительность матчей до 40 минут»
сегодня, 18:46
Джейлон Тайсон и Дин Уэйд пропустят выездную серию «Кливленда» из-за травм
сегодня, 18:25
Майкл Джордан: «Определенно скучаю по баскетболу, компенсирую это чувство через NASCAR»
сегодня, 18:08
Джейлен Браун пропустит второй матч подряд и не сыграет против «Шарлотт»
сегодня, 17:28
Единая лига ВТБ. УНИКС победил «Локомотив-Кубань», ЦСКА разгромил МБА-МАИ
сегодня, 17:01
Джейлен Грин: «До травмы я был чуть более взрывным, но сейчас постепенно возвращаю прежний прыжок»
сегодня, 16:44
Матас Бузелис о Билли Доноване: «Он очень многое для меня значит и является для меня образцом для подражания»
сегодня, 15:54
Джо Джонсон о Джа Морэнте: «В «Майами» он бы заиграл по-настоящему ярко»
сегодня, 15:28
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. 30 очков Миро Билана не спасли «Брешию» от поражения в матче с «Реджо-Эмилией», «Венеция» проиграла «Тренто» и другие результаты
14 минут назад
Агент Карлика Джонса намекнул на возможное продление контракта с «Партизаном»
25 минут назадФото
Чемпионат Франции. «Монако» победил «Ле-Ман», «Булазак» разобрался со «Страсбуром»
47 минут назад
Адриатическая лига. «Илирия» проиграла КРКА
50 минут назад
Георгий Жбанов выбыл на 3-4 недели из-за травмы приводящей мышцы бедра
сегодня, 17:40
Чемпионат Турции. «Бурсаспор» принимает «Фенербахче», «Анадолу Эфес» обыграл «Тофаш»
сегодня, 17:31Live
ACB. «Барселона» принимает «Уникаху», «Ховентуд» выиграл у «Гран-Канарии» и другие матчи
сегодня, 17:04Live
Стипе Кулиш после поражения от «Пари НН»: «Мы контролировали игру, но упустили ее в концовке»
сегодня, 16:59
Сергей Козин: «Остановили «Автодор» на 73 очках и выстояли в концовке. Очень ценно для меня, как для тренера»
сегодня, 16:21
Чемпионат Греции. «Ираклис» уступил «Марусси», «Кардицас» выиграл у «Паниониоса»
сегодня, 16:07
Рекомендуем