Томислав Томович о поражении от УНИКСа: «Не смогли контролировать темп и часто проигрывали подбор»

Главынй тренер «Локо» назвал две ключевые причины поражения от УНИКСа.

«Локомотив-Кубань » потерпел выездное поражение от УНИКСа со счетом 67:75. После матча главный тренер краснодарской команды назвал ключевые причины неудачи.

«Сегодня результат, на мой взгляд, сложился из двух вещей. Во-первых, мы не смогли контролировать темп игры, хотя я отдельно обращал на это внимание перед матчем. В какие-то моменты мы начинали спешить и вследствие этого принимали неумные решения. Особенно это было заметно в концовке.

Второе – мы слишком часто давали сопернику брать подборы в атаке. Было четыре или пять эпизодов, когда они забирали подбор на нашем щите и тут же забивали трехочковый. Вот вам и 12-15 очков, которых нам не хватило для победы. Но время до плей-офф еще есть, будем работать и стараться стать лучше», – заявил сербский специалист.

Следующий матч «Локомотив-Кубань » проведет 3 апреля дома против МБА-МАИ.