Агент Карлика Джонса намекнул на возможное продление контракта с «Партизаном»

Агент Карлика Джонса дал понять, что игрок останется в «Партизане».

«Партизан» одержал пять побед подряд в Евролиге после возвращения разыгрывающего Карлика Джонса.

Американский баскетболист пропустил более четырех месяцев из-за перелома плюсневой кости. С момента возвращения Джонс быстро стал одним из ключевых игроков команды, заметно усилив заднюю линию белградского клуба.

На этом фоне агент игрока Джошуа Гудвин опубликовал в своих соцсетях пост с черно-белыми кругами, что может намекать на возможное продление контракта с сербским клубом по окончании сезона.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
Карлик Джонс
