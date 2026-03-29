Агент Карлика Джонса намекнул на возможное продление контракта с «Партизаном»
«Партизан» одержал пять побед подряд в Евролиге после возвращения разыгрывающего Карлика Джонса.
Американский баскетболист пропустил более четырех месяцев из-за перелома плюсневой кости. С момента возвращения Джонс быстро стал одним из ключевых игроков команды, заметно усилив заднюю линию белградского клуба.
На этом фоне агент игрока Джошуа Гудвин опубликовал в своих соцсетях пост с черно-белыми кругами, что может намекать на возможное продление контракта с сербским клубом по окончании сезона.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
