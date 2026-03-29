Велимир Перасович о матче с «Локо»: «Даже немного удивлен результатом, но победа заслуженная»

Перасович о матче с «Локо»: Немного удивлен результатом, но победа заслуженная.

УНИКС на домашней площадке обыграл «Локомотив-Кубань » со счетом 75:67. Главный тренер казанской команды Велимир Перасович отметил, что игра получилась непростой из-за кадровых потерь, но его команда проявила характер.

«Сегодня был действительно сложный для нас матч. Очевидно, что без многих травмированных игроков действовать непросто, но наши баскетболисты проявили характер, чему я очень рад.

Отмечу наше большое количество трехочковых бросков, что в целом для нас нетипично. Мы 15 раз попали из-за дуги против 11 бросков с ближней дистанции. Причина в том, что наши «большие» Джален Рейнольдс и Дайшон Пьер не принимали участия в матче. Таким образом, мы так атаковали в их отсутствие.

Считаю, мы провели хороший матч. Признаюсь, я даже немного удивлен нашей победе, но отмечу, что ребята ее полностью заслужили, потому что по-настоящему боролись», – подытожил Перасович.

В текущем сезоне УНИКС выиграл у «Локомотива-Кубань» все четыре очных матча регулярного чемпионата.